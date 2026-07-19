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Uus maailmarekordi omanik Kerr: usun, et suudan joosta veelgi kiiremini

Kergejõustik
Josh Kerr kohe pärast miilijooksu.
Josh Kerr kohe pärast miilijooksu. Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Kergejõustik

Värske miili maailmarekordi omanik Josh Kerr usub, et tema rekordijooks ei olnud veel tema võimete lagi ning soodsates tingimustes suudab ta joosta veelgi kiiremini

Kerr läbis Londoni Teemantliiga etapil miili ajaga 3.42,66, parandades sellega marokolase Hicham El Guerrouj' 1999. aastast püsinud maailmarekordit. Kerrist sai ühtlasi esimene britt pärast Steve Crami 1985. aastal, kes sel distantsil maailmarekordi püstitanud.

BBC-le antud intervjuus ütles Kerr, et maailmarekordi purustamine oli tema tänavuse hooaja peamine eesmärk.

"Arvestades Suurbritannia ajalugu miilijooksus – Roger Bannisteri, Sebastian Coe, Steve Crami ja Steve Ovetti saavutusi –, tundsin, et on aeg see rekord taas koju tuua. Rekordi parandamine peaaegu poole sekundiga oli suurepärane saavutus," sõnas Kerr.

Siiski usub ta, et rekordit on võimalik veelgi parandada.

"Teisel päeval ja veidi soodsama tuulega saaksin sellest ehk veel väikese tüki maha võtta. Kui olen taas tippvormis, proovin kindlasti rekordit veel parandada," lausus šotlane.

Londoni olümpiastaadionil elas Kerri rekordijooksule kaasa ligi 60 000 pealtvaatajat. Sportlase sõnul soovis ta maailmarekordi püstitada just kodupubliku ees, et innustada noori kergejõustiklasi.

"Loodan, et see inspireerib järgmist põlvkonda. Võib-olla purustab järgmise 10–15 aasta jooksul selle rekordi taas mõni britt, kuid loodan, et see jääb enne mõneks ajaks minu nimele," ütles Kerr.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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