KUULA | "Võimlas" räägiti MM-i skandaalidest ja ROK-i otsustest

Jalgpalli maailmameistrivõistluste viimasel nädalal läheb "Võimla" suurem higi loomulikult Põhja-Ameerikasse. Mida arvata skandaalidest ja kes tuleb maailmameistriks?

Wimbledonis krooniti meistrid, Tour de France alles algas ja Eesti jalgpalliklubid alustasid seiklust Euroopas. Kodus peetud meeskondlikel golfi Euroopa meistrivõistlustel tegi meie koondis ajalugu, võites hõbeda.

Üle ega ümber ei saa Rahvusvahelise Olümpiakomitee otsustest. Venemaa ja Valgevene sportlased lubati areenile sisuliselt tagasi, meil pälvis aga vaat et suuremat tähelepanu ühe paraadala kahevõistluse olümpiakavast kustutamine. Vikerraadio Facebookis küsime, kuidas peaks kahevõistlusesse edaspidi spordialana suhtuma.

"Võimla" pinkidel tagasi Ivar Lepik, Tarmo Tiisler ja Johannes Vedru.