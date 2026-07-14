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Eesti kardisportlased pääsesid Itaalias finaali

Kardisport
Konrad Karjus
Konrad Karjus Autor/allikas: Elemento_fx
Kardisport

Möödunud nädalavahetusel toimus Itaalias Cremona kardirajal WSK Euro Series kolmas etapp. Võistlustules oli kaks eestlast, kes mõlemad tagasid pääsu ka finaali.

OK-N Junior klassis oli võistlustules Konrad Karjus, kelle jaoks oli võistlus esimene WSK kogemus. Eestlane näitas võistluse jooksul head minekut ning suutis parimad ringiajad enda nimele võtta juba testsõitudel, vahendab autosport.ee

Eestlane oli sunnitud aga tehnilise ebaõnne tõttu sõidu pooleli jätma. Sellele vaatamata sai Karjus oma alagrupis viienda koha. 

Esimestes eelsõitudes saavutas Karjus kuuenda ja kaheksanda koha. Kolmandas eelsõidus jäi sõit esirehvi kulumise tõttu poolikuks ning eestlane jäi võistlejaterivis 24. kohale. 

Poolfinaalis lõpetas Karjus 19. kohal ning sõitude tulemusel asus ta 24. kohal, tagades eestlasele koha 36 parima seas.

Finaalsõidus lendas eestlane rajal välja, mistõttu pidi ta sõidu katkestama. Kokkuvõttes saavutas Karjus 31. koha. 

Teise eestlasena oli võistlemas Mark Loomets OK Junioris, kes saavutas kvalifikatsioonisõidus 22. koha. 

Esimese eelsõidu pidi eestlane katkestama, kuid nii teises kui kolmandas parandas eestlane positsiooni. Teises sõidus sai ta 15. ning kolmandas 10. koha. 

Eelfinaal tuli eestlasel samuti katkestada, finaalis alustas Loomets sõitu 22. kohalt. Sõiduga suutis ta tõusta kuue koha võrra, lõpetades 16. kohal. 

Sel nädalavahetusel toimub Aravete kardirajal kardispordi Eesti meistrivõistluste neljas etapp.

Toimetaja: Lisette Holst

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