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Kardisportlane Karl Leesmaa jõudis Tšehhis finaali

Kardisport
Karl Leesmaa
Karl Leesmaa Autor/allikas: Erakogu
Kardisport

Karl Leesmaa jõudis Tšehhi Chebi rajal sõidetud kardispordi Saksamaa meistri- ja karikavõistluste etapil klassis finaali, lõpetades 24. kohaga.

Formula K SRP Factory Team koosseisus võistlev Leesmaa alustas nädalavahetust keeruliselt kvalifikatsioonipositsioonist, 39. kohalt. Eelsõitudes näitas ta head tempot ja suutis mitmel korral positsiooni parandada. Hästi õnnestus esimene eelsõit, kus eestlane lõpetas neljandal kohal, tõustes sõidu jooksul 16 koha võrra. Teises eelsõidus lisati Leesmaale viiesekundiline karistus vale stardipositsiooni eest, mille tulemusena fikseeriti tema kohaks 20. Kolmanda eelsõidu lõpetas Leesmaa 17. kohal.

Pärast kolme eelsõitu oli Leesmaa oma klassi arvestuses 24. kohal ning jätkas võistlust supereelsõitude B-grupis. Super Heat'i lõpetas ta 11. kohal ning kindlustas sellega ka pääsu finaali. Finaalis startis Leesmaa 23. kohalt ja lõpetas 24. kohaga. Otsustavas sõidus sai ta paigast liikunud esivoolundi eest viiesekundilise karistuse, mis mõjutas tema lõplikku positsiooni.

Arvestades tugevat rahvusvahelist konkurentsi ja keerulist stardikohta eelsõitudes, oli finaali jõudmine Leesmaa jaoks oluline tulemus ja väärtuslik kogemus edasiseks rahvusvaheliseks hooajaks.

Käikudega kartide Saksamaa karikavõistluste DSKC (Deutscher Schalt-Kart-Cup) / KZ2 Cup klassis osales Chebi etapil 45 sõitjat, kellest pääses finaali 36. Leesmaa võistleb 2026. aastal Formula K SRP Factory Team ridades ning jätkab rahvusvaheliste kogemuste kogumist KZ2 klassis. 

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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