Eesti kardisportlased sõitsid Lätis esikolmikusse

Kõige noorematele mõeldud Nano klassis osalesid kümne võistleja seas õde ja vend Emma ja Ralf Tiitson. Seekordsel võistlusel oli edukam Emma, kes juba ajasõidus näitas neljandat aega. Esimeses eelsõidus õnnestus Emmal tõusta teiseks ning teise eelsõidu lõpetas ta neljandana. Superfinaalist võttis Emma kolmanda koha ning Ralf finišeeris seitsmendana, vahendab Autosport.ee.

Rotax MiniMaxi 17 sõitja pikkuses võistlejaterivis oli vaid üks eestlane – Karl Kõrgekuhi. Kvalifikatsioonsõidus näitas eestlane märkimisväärset kolmandat aega, kaotades võitjale vaid 0,046 sekundit. Eelsõidud lõpetas Kõrgekuhi vastavalt kõrgel teisel ja neljandal positsioonil. Ka superfinaali finišeeris eestlane neljandana, kuid ajakaristuse tõttu langes ta 15. positsioonile.

Rotax Max Junior klassis startis 24 võistlejat, kelle hulgas oli neli eestlast: Nikita Ljubimov, Markus Jauk, Henry Kadastik ning Sebastian Niinemäe. Kvalifikatsioonis oli neist kiireim Jauk, kes jagas ajasõidu võitu kaaskonkurendiga, kelle aeg oli eestlase omaga tuhandiku täpsusega sama. Eelsõitudest kogus aga kõige rohkem punkte Ljubimov, finišeerides esimese sõidu kolmandana ning teise esimesena. Ka superfinaali lõpetas ta liidripositsioonil. Jauk saavutas neljanda, Kadastik 17. ning Niinemäe 24. koha.

Kõige võistlejaterohkemas 39 sõitjaga Rotax Max Senioris startisid 12 eestlast: Robin Šemet, Endrik Peets, Kevin Leinus, Rafael Zernask, Saara Tabo, Romet Pakkas, Oliver Kurg, Fernando Paimre, Kristen Hioväin, Kaspar Kiisküla, Hans Markus Narusk ning Kaur Jesper Soomets. Kahes vahetuses sõidetud kvalifikatsiooni lõpetasid oma gruppides teisel kohal Šemet ja Peets. Eelsõidud sõideti kolmes alagrupis ning nendest kogus enim punkte Kurg, kes finišeeris esimese liidrina ning teise teisena. Superfinaalis eestlased esikolmikusse ei jõudnud.

Eestlaste tulemused RM Senior klassi superfinaalis: 4. Fernando Paimre, 5. Robin Šemet, 6. Rafael Zernask, 10. Endrik Peets, 11. Romet Pakkas, 17. Oliver Kurg, 18. Kristen Hioväin, 19. Kaur Jesper Soomets, 21. Kaspar Kiisküla, 33. Saara Tabo, 35. Hans Markus Narusk, Kevin Leinus finaali ei pääsenud.

DD2 klassis võistlesid 11 sõitja seas viis eestlast: Tõnis-Johannes Toomingas, Devin Sagadi, Paul Ekke Betlem, Ragnar Veerus ning Joel Kaspar Jõepere. Kvalifikatsioonis oli kiireim Jõepere, kes ajasõidu ka võitis. Mõlemas eelsõidus oli aga võidukaim Veerus. Superfinaalis tegi kõige märkimisväärsema sõidu Jõepere, kes startis 12. positsioonilt ning finišeeris sõidu liidrina. Veel jõudis poodiumile Toomingas, kes vahepeal sõitu juhtis, kuid lõpetas siiski kolmandana.

Eestlaste tulemused DD2 klassi superfinaalis: 1. Joel Kaspar Jõepere, 3. Tõnis-Johannes Toomingas, 4. Paul Ekke Betlem, 6. Ragnar Veerus, 9. Devin Sagadi.

DD2 Mastersi viie sõitja seast kolm olid eestlased. Eestit esindasid Karmo Hurm, Priit Sei ning Argo Tamm. Kvalifikatsioonis oli neist kiireim Sei, kes näitas teist rinigaega. Esimese eelsõidu Sei võitis, kuid teise ta ei startinud. Superfinaali parim tulemus eestlastele oli teine koht, mille saavutas Hurm. Sei finišeeris neljandana ning Tamm viiendana.

Juba sel nädalavahetusel sõidetakse Aravetel Aqva Kart kardispordi Eesti meistrivõistluste viimane etapp.