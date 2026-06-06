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Eelviimasel ringil liidriks tõusnud Bennet Korjus võitis Käinas

Kardisport
Foto: ERR
Kardisport

2022. aastal avati Hiiumaal Käinas uus kardirada ja nüüd toimus selle rajal esmakordselt Eesti meistrivõistluste etapp. Hooaja kolmandal osavõistlusel oli kõige osavõturohkem võistlusklass OK-N Junior, kus esikoha teenis 12-aastane Bennet Korjus. Teise koha sai Patrick Orvandi, kolmas oli Märten Mäemurd.

Võistluse tegi keeruliseks vahelduv vihmasadu. "Enne finaali oli ikkagi see loterii, et kas panna vihmarehv või kuivarehv," tunnistas Korjus ERR-ile. "Me panime vihmarehvi lootes, et vihma tuleb kas enne sõitu või poole sõidu pealt juurde, et siis oleks võimalik rivis püsida. See isegi õnnestus ja tulemus tuli."

Kahe aasta eest FIA mootorispordimängudel hõbeda saanud ja Balti karikavõitjaks tulnud Bennet Korjus sai tänavustel Eesti meistrivõistlustel teise etapivõidu. Ta oli kiireim ka avaetapil Laitses ja parim eestlane Lätis toimunud teisel etapil.

Käina võit oli Korjusele üllatav, sest finaalis möödus alles eelviimasel ringil Patrick Orvandist, kes valitses eelsõite. "Treeningutel olin kõige kiirem, aga kvalifikatsioonist läks kõik allapoole ja see oli tõesti väga suur üllatus mulle ja perele," lausus noor kardisportlane.

Orvand võitis kõik kolm eelsõitu ja oli parim ka supereelsõidus. Korjus oli eelsõitudes viies ja kaks korda neljas ning supereelsõidus kolmas. Pärast eelsõite juhtis etappi Orvandi, teine oli Aston Asmer, kolmas Sebastian Kirss ja neljas Korjus.

OK-N Junior klassi peetakse ka FIA maailma karikavõistlusi ja Eesti Autorspordi Liit(EAL) maksab kolme Eesti meistrivõistluste parema osalustasu maailma karikavõistlusel startimiseks. Rahvusvahelise väljundiga uues ja suhteliselt soodsas kardiklassis osalevad 12-14-aastased sportlased.

Kardispordi Eesti meistrivõistlused jätkuvad juulis neljanda etapiga Põltsamaal.

Toimetaja: Siim Boikov

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