Kardisportlane Aron Kivilo saavutas Soomes teise koha

Soome IAME sarja võistlused on kahepäevased, mõlemal päeval peetakse eraldi arvestust ning kogu võistluseks on sõitjatel kasutada vaid üks rehvikomplekt, vahendab Autosport.ee.

Juba laupäevasest ajasõidust noppis eestlane võidu.

,,Uue rehviga oli kiirus hea ning võtsin kvalifikatsioonist võidu, mille üle olen väga õnnelik," rääkis Kivilo.

Esimeses eelsõidus ületas finišijoone kolmandana. Teises eelsõidus suutis eestlane oma liidripositsiooni hoida. Laupäevases finaalis oli Kivilo sunnitud tunnistama soomlasest konkurendi paremust ning võitis hõbeda.

,,Peale kvalifikatsiooni kadus kardil hea pidamine ning vaatamata finaaliks kindlustatud esimesele stardikohale, ei olnud lihtsalt kiirust võitmiseks," tõdes Kivilo.

Pühapäeval enam uut ajasõitu ei sõidetud, küll aga toimus kahe asemel kolm eelsõitu, mille stardikohad loositi. Kivilo startis eelsõitudesse 11., 19. ning seitsmendalt kohalt ning lõpetas need vastavalt kuuenda, kaheksanda ja kuuenda positsiooniga.

Eelsõitude tulemuste põhjal alustas eestlane finaalsõitu kuuendalt stardipositsioonilt, kust õnnestus sõidu lõpuks viiendaks tõusta.

,,Võistlus oli keeruline, aga olen õnnelik, et suutsin mõlemal päeval esiviisikus lõpetada," võttis Kivilo võistluse kokku.

Aron Kivilo stardib järgmisena 26.-30. augustil toimuval WSK Final Cupil Itaalias Franciacorta rajal. Soome IAME sarjas on eestlane taas stardis 5.–6. septembril Alahärma etapil.