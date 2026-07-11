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Isiklik rekord tõi Gedly Tugile pileti EM-ile

Kergejõustik
Gedly Tugi
Gedly Tugi Autor/allikas: Tõnis Tõnström/EKJL
Kergejõustik

Eesti odaviskaja Gedly Tugi püstitas Audentese staadionil toimunud Aleksander Lohu mälestusvõistlustel isikliku rekordi 60.92 ja täitis Euroopa meistrivõistluste normi.

24-aastase Tugi senine isiklik rekord oli 2023. aastal visatud 60.65. Tänavu oli ta kolme korral saanud jagu 58 meetri joonest ja senine hooaja tippmark oli mai lõpus Tenerifel visatud 58.54.

Ühtlasi ületas Tugi tosina sentimeetriga ka 10.-16. augustil Birminghamis toimuvate Euroopa meistrivõistluste normi.

Toimetaja: Siim Boikov

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