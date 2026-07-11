Isiklik rekord tõi Gedly Tugile pileti EM-ile

24-aastase Tugi senine isiklik rekord oli 2023. aastal visatud 60.65. Tänavu oli ta kolme korral saanud jagu 58 meetri joonest ja senine hooaja tippmark oli mai lõpus Tenerifel visatud 58.54.

Ühtlasi ületas Tugi tosina sentimeetriga ka 10.-16. augustil Birminghamis toimuvate Euroopa meistrivõistluste normi.