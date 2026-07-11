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Ühepaadil krooniti Eesti meistriks Uku Siim Timmusk

Sõudmine
Foto: Ekraanikuva.
Sõudmine

Meie parimad sõudjad võistlevad sel nädalavahetusel Aidus Eesti meistrivõistlustel. Hiljuti MK-etapil viienda koha saavutanud neljapaat on endiselt Eesti sõudmise lipulaev.

Suve teisel poolel peetavateks maailma ja Euroopa meistrivõistlusteks valmistuvad sõudjad tegid laupäeval kaasa ühepaadil ja jõudsid kõik finaali. Tiitlikaitsja Mihhail Kushteyni ees tuli võitjaks Uku Siim Timmusk, korrates üle-eelmise aasta esikohta.

"Aga siis ei olnud Mihhaili stardis," võrdles Timmusk intervjuus ERR-ile. "Eelmine aasta mul täielikult ebaõnnestus, käisin kohe saja meetri peale ümber. Võib öelda, et see on pikalt ikkagi sätitud. Selle üle ma olen väga õnnelik, et sellist konkurentsi ei ole väga pikalt olnud stardis. Et ma just täna suutsin võita."

Koondise peatreener Tõnu Endrekson ütles, et ühepaadi eelsõidud ja finaal andsid meestele hea koormuse. "Ma ei pannud neile kohustust võistelda ühesel, pigem on need paariskahene ja paarisneljane, mida nad kõik sõidavad," selgitas ta. "Aga nad ise väga soovisid üheseid sõita. Mul väga hea meel, nii-öelda koormust on vaja saada."

"Meil on Euroopa meistrivõistlustel nüüd uus süsteem, et reedel on tegelikult kaks sõitu, kuskil kell 12 on esimene sõit ja vähem kui nelja tunni pärast on juba tegelikult vaja teha teine sõit. Selles suhtes jah, seda koormust on vaja."

Koondise peatreenerina debüütaastat tegev endine tippsõudja Endrekson ütles, et hooaeg on olnud keeruline. Lihtne polnud tänagi, sest äikese tõttu jäi võistlusprogramm poolikuks ja meeste neljapaat veele ei saanudki.

"Väljakutseid on palju, kuna mehed on erinevatest linnadest," lausus ta. "Ikka hea on meenutada, kui me omal ajal olime kõik pärnakad, siis ei olnud probleemi, et meeskond tuleks kokku. Aga praegu on kõik erinevatest linnadest ning kellel oli ka veel kool lõpetada. Põhimõtteliselt oli vaja jah sobitada ajad kokku, et saaks ühistreeninguid teha."

Timmuski sõnul näitas Luzernis maailma karika etapil neljapaadiga saavutatud viies koht, et ollakse õigel teel. "See ongi suurte paatide võti, et vahet pole, sa võid olla väiksemas riigist, võid natuke kasvu mõttes ka väiksem olla, aga kui kõik koos olla, siis siin see edu võti paikneb," ütles Eesti meister. "Ja ma tunnen, et meie meeskonnaga oleme väga koos, kui me vee peal oleme."

Lisaks ühepaadile jõuti laupäeval selgitada meistreid naiste paarisaerulistel kahepaatidel (võitsid Tuuli Neidi Saks ja Eliis Christal Hein) ja meeste üheaerulisel kahepaadil (võitsid Margus Kodasma ja Mark Theodor Jalakas).

Eesti meistrivõistlused jätkuvad Aidu sõudekanalil loodetavasti pühapäeval. Pühapäeval peetakse ka sõidud kolmes paadiklassis, kus laupäeval ei jõutud enne äikest võistelda.

Nii algabki pühapäevane võistluspäev naiste kaheksapaadide võistlusega kell 9.05 ja lõpeb meeste kaheksapaatide võistlusega kell 15.15.

Eesti koondislased on stardis paarisaerulistel paatidel. Kahepaatide eelsõidud peetakse kell 9.20 ja 9.30 ning finaal kell 12.30. Neljapaatide finaal on kavas kell 13.45.

Pühapäeval selgub meister ka naiste ühestel, kus eelsõidud peetakse kell 9.40, 9.50 ja 10.00 ning finaal kell 12.15.

Täpne ajakava on leitaval sõudeliidu kodulehel www.soudeliit.ee. Huvilisi, kelle jaoks on ehitatud tribüün ja tolmuvabaks tehtud ligipääsutee, hoiab sündmustega kursis informaator Vahur Mäe.

Toimetaja: ERR Sport

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