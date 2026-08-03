Sõudmise EM-i valitsesid rumeenlased ja sakslased

Sõudmise Euroopa meistrivõistlustel näitas meeste ühepaadil kõige vägevamat minekut Oliver Zeidler. 30-aastane sakslasest olümpiavõitja ja kolmekordne maailmameister läbis kaks kilomeetrit kuue minuti ja 36,39 sekundiga. Nii võitis ta karjääri neljanda Euroopa meistritiitli.

Saksmaa sõudjad kogusid EM-il kõige rohkem medaleid – 12, millest viis olid kuldsed. Ühe kuldadest võitsid sakslased meeste paarisaerulisel neljapaadil. Saksamaa kvartett läbis distantsi viie minuti ja 37,21 sekundiga ning jättis A-finaalis selja taha Poola ja Horvaatia.

B-finaalis sõudnud Eesti neljapaat koosseisus Uku Siim Timmusk, Nikita Žoglo, Johann Poolak ja Mikhail Kushteyn jäi EM-i kokkuvõttes kümne paadi seas üheksandaks. Suures kuumuses oli raskusi teravuse leidmisega.

Meeste paarisaerulisel kahepaadil olid kõige võimsamad Martin Mackovic ja Nikolaj Pimenov Serbiast, kes edestasid A-finaalis medalivõitluses konkurente Hispaaniast ja Horvaatiast. Eesti duo Christopher Hein ja Kaarel Kiiver sai 12. koha 17 kahepaadi konkurentsis.

Medaleid teenisid ühtekokku 19 riigi sportlased. Suurbritannia ja Saksamaa ees vallutas medalitabeli tipu Rumeenia, kelle sõudjad võitsid kõige rohkem kuldasid. Rumeenlased viisid koju kuus kuldmedalit. Nad triumfeerisid seejuures nii meeste kui ka naiste kaheksapaadil.

Augusti lõpus kogunevad tippsõudjad Amsterdamis, et selgitada tänavused maailmameistrid.