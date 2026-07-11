X!

TÄNA OTSE | Eesti golfikoondis mängib koduse EM-i finaalis Iirimaaga

Golf
Golf

Eesti golfikoondis kohtub Jõelähtmel Estonian Golf & Country Clubis peetava meeskondliku Euroopa meistrivõistluste finaalis Iirimaaga.

Ajaloolise finaalikoha teenis Eesti reedel 5:2 võiduga Prantsusmaa üle. Foursome'ides tõid Eestile võidud Kevin Christopher Jegers ja Markus Varjun ning Mattias Varjun ja Ralf Johan Kivi, üksikmängudes vormistasid finaalipääsu Richard Teder ja Mattias Varjun.

Eesti jõudis meeskondlikul EM-il esimest korda finaali, alistades reedeses poolfinaalis Prantsusmaa 5:2. Foursome'ides tõid Eestile võidud Kevin Christopher Jegers ja Markus Varjun ning Mattias Varjun ja Ralf Johan Kivi. Üksikmängudes kindlustasid finaalipääsu Richard Teder ja Mattias Varjun.

Iirimaa teenis finaalikoha pingelise 4:3 võiduga Itaalia üle.

Golfi meeskondlik EM toimub tänavu 43. korda ning esimese divisjoni turniiril osaleb Euroopa 16 paremat koondist. Eesti teeb kaasa 21. korda. Seni oli koondise parimaks tulemuseks 2024. aastal saavutatud neljas koht.

ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne finaalist algab kell 12.30.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

Samal teemal

Täna otse
12.30
ETV2
Meeskondlikud Euroopa meistrivõistlused golfis

viimased uudised

11:02

Portugali uus peatreener soovib, et Ronaldo koondises jätkaks

10:48

TÄNA OTSE | Haalandi ja Kane'i duellis selgub kolmas poolfinalist

10:25

Aidus selguvad nädalavahetusel Eesti sõudmise meistrid

09:54

Wanyonyi purustas Monacos 1000 meetri maailmarekordi

09:19

Tallinn Race'il selguvad nädalavahetusel regati võitjad

08:46

TÄNA OTSE | Eesti golfikoondis mängib koduse EM-i finaalis Iirimaaga

08:12

Djokovic pärast kaotust: tahan Wimbledonis veel vähemalt korra mängida

00:35

Merino värav viis teist mängu järjest Hispaania edasi Uuendatud

10.07

Ott Järvela ja Alvar Tiisler: 48 tiimi formaat on tulnud, et jääda

10.07

Rally Estoniaks valmistuv Nõgene: lähme head võistlust pakkuma

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

30.06

Markus Jürgenson: olen vana kooli mees, kirjutan märkmeid pastakaga vihikusse

30.06

Pehka: NBA draft'i ajal käib kulisside taga kõva mäng

29.06

Endrekson näeb neljapaadis perspektiivi: tuleb lihtsalt tugevamini tõugata

28.06

Joosep Susi: Tiit Karuksil on olnud alati jäägitu usk noortesse

13.06

Kristal leedukate kurjadest kirjadest: päris äge ju!

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

00:35

Merino värav viis teist mängu järjest Hispaania edasi Uuendatud

10.07

Kerr Kriisa ei tunnista end pettuses süüdi

10.07

Prantsusmaa jõudis esimesena poolfinaali

10.07

Veesaar viskas Atlanta võidumängus 14 punkti

14.05

Jalgpalli MM-finaalturniiri ülekannete ajakava

10.07

Mbappe lahkus veerandfinaalis väljakult tavapärasemast varem

09.07

Kontaveit teenis kolmeaastase vahe järel Wimbledoni murul võidu

10.07

Eesti golfikoondis pääses kodustel radadel esimest korda EM-finaali Uuendatud

10.07

Inglismaa mängija sai kahe mängu pikkuse võistluskeelu

08.07

Berendson Kriisast: noor inimene mässis ennast hädas aina rohkem sisse

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo