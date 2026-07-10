TÄNA OTSE | Eesti golfimeeskond mängib kodusel EM-il poolfinaalis

Eesti võõrustab 2026. aastal esmakordselt meeskondlikke Euroopa meistrivõistlusi golfis. Otseülekanne poolfinaalide päevast algab ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis kell 12.30. Kommenteerivad Martin Järve ja Carlos Kirtsi.

Jõelähtme golfiväljakul alustasid võistlust Euroopa 16 parimat riiki, kelle hulka kuulub ka Eesti meeskond.

Eesti meeskond jõudis 3:2 võiduga Hollandi üle nelja parema sekka.

Veerandfinaalis Hollandiga tõid Eestile võidu paaris mänginud Kevin Christopher Jegers ja Markus Varjun ning individuaalselt Mattias Varjun ja Ralf Johan Kivi, kes viimasena lõpetades kindlustaski võistkonnale pääsu nelja parema sekka. Napilt pidid vastase paremust tunnistama Richard Teder ja Carl Hellat.

Golfi võistkondlik EM toimub 43. korda, esimese divisjoni turniiril Eestis teeb kaasa Euroopa 16 paremat meeskonda. Eesti osaleb EM-il 21. korda ning jõudis teist korda poolfinaali, kus mängitakse Prantsusmaaga.

Teises poolfinaalis kohtuvad Iirimaa ja Itaalia.