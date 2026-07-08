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FIFA kaalub Venemaa meeskondade võistluskeelu tühistamist

Jalgpall
Gianni Infantino ja Vladimir Putin 2018. aasta jalgpalli MM-i finaalis.
Gianni Infantino ja Vladimir Putin 2018. aasta jalgpalli MM-i finaalis. Autor/allikas: SCANPIX/imago images/ULMER Pressebildagentur
Jalgpall

Rahvusvaheline Jalgpalliliit (FIFA) kaalub Venemaa meeskondade rahvusvahelise võistluskeelu tühistamist pärast seda, kui Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) lõpetas Venemaa olümpiakomitee tegevuse peatamise ning loobus soovitusest hoida Venemaa meeskonnad rahvusvahelistelt võistlustelt eemal.

Venemaa koondised ja klubid on olnud FIFA ning UEFA võistlustelt kõrvaldatud alates 2022. aastast pärast Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse. Keelu tõttu jäid Venemaa meeskonnad eemale 2022. ja 2026. aasta meeste maailmameistrivõistlustelt ning 2023. aasta naiste MM-finaalturniirilt.

FIFA kinnitas Sky Newsile, et on saanud ROK-i otsusest ametliku teavituse ning hindab selle mõju.

"FIFA-le on teatatud ROK-i otsusest lõpetada Venemaa olümpiakomitee tegevuse peatamine. FIFA analüüsib otsust enne järgmiste sammude üle otsustamist koostöös asjaomaste sidusrühmadega," teatas alaliit.

ROK teatas esmaspäeval rahvusvahelistele alaliitudele, et lõpetab soovituse, mille kohaselt tuli Venemaa meeskonnad rahvusvahelistelt võistlustelt kõrvale jätta. Samas rõhutas organisatsioon, et lõplik otsus Venemaa naasmise kohta jääb iga alaliidu enda teha.

FIFA president Gianni Infantino ütles juba tänavu veebruaris, et Venemaa naasmise küsimust tuleb kaaluda.

"Peame seda kaaluma. See keeld pole midagi saavutanud, vaid on tekitanud rohkem frustratsiooni ja vihkamist," sõnas Infantino.

FIFA on vahepeal juba otsustanud lubada Venemaa U-15 poiste koondise osalema tänavustel noorte maailmameistrivõistlustel Aserbaidžaanis. UEFA püüdis 2023. aastal taastada Venemaa noortekoondiste osalemisõigust, kuid loobus plaanist pärast Euroopa alaliitude vastuseisu.

Kui FIFA otsustab võistluskeelu tühistada, avaneks Venemaa meeskondadel esimest korda pärast 2022. aastat võimalus naasta rahvusvahelistele jalgpallivõistlustele.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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