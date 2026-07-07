Jõelähtmel toimuvad golfi meeskondlikud Euroopa meistrivõistlused

Meeskondliku EM-i ajalugu algab aastast 1959, mil mängiti Barcelonas ja võitjaks krooniti Rootsi. Ka kaks aastat hiljem võitsid rootslased, ent seejärel algas pikk Briti saarte koondiste valitsusaeg. Aastatel 1963-1995 läksid 17 tiitlit järjest Inglismaale, Šotimaale, Iirimaale ja Walesi. Seevastu viimastel aastatel on võim pöördunud ja mandri-Euroopa on võitnud lausa üheksa tiitlit järjest.

Kui arvestada nii I kui II divisjoni võistlusi, mängib Eesti EM-il 21. korda, Eesti koondise ajalugu jaguneb suures pildis nelja epohhi – 1995 debüteerisid Valdek Apivala ja viis väliseestlast Belgias. Järgmistel aastatel lisandusid koondisega ka nt Enrico Villo, Mait Schmidt ja Jaan Martinson. EM-karussellil jätkati kuni aastani 2001 ja parimaks kohaks jäi 20.

Aastal 2002 debüteeriti vastloodud Challenge Trophyl, mis sisuliselt tähendas II divisjoni, kus on veedetud selle sajandi enamus aastaid, välja arvatud 2007. aasta, mil Challenge Trophy võiduga kodus tõusti aastaks kõrgemale tagasi. 2008. aastal, kui mängiti korraks taas kõrgemal tasemel ning koondisse kuulusid teiste seas Mark Suursalu, Paul Põhi, Egert Põldma ja Torel Neider, võib pidada teise ajajärgu lõpuks, misjärel too nelik suundus profiradadele ehk kas hakati golfi õpetama või prooviti profileeris läbi lüüa.

Järgmise põlvkonna periood kestis sisuliselt aastani 2016 ning silmapaistvamaks mängijaks tuleb sellest perioodist lugeda Sander Aadusaart, kes mängis aastaid pärast amatöörkarjääri kaasa Euroopa profituuri III taseme sarjades. 2016. aastal tegid oma meeste koondise debüüdi aga juba Carl Hellat ja Mattias Varjun, kes on kuulunud koondisesse siiani.

Sajandi algusest on golfi kandepind avardunud ja esimesse divisjoni kuulumisest on saanud omaette saavutus. Uuesti sekkus Eesti koondis kõrgemasse mängu aastal 2020, kui tuldi 11., samas puudisd mitu tugevat koondist pandeemia tõttu. Tänavune turniir on meile I divisjonis viies järjestikune. I divisjoni pääseti kolmanda kohaga II divisjoni turniirilt, kui turniir toimus 2021. aastal kodus, Estonian Golf & Country Clubis. Kahe aasta tagune neljas koht (sh löögimängu teine) on mõistagi raskesti ületatav triumf.

Tänase maailma absoluutse eliidi seas on vähe Euroopa mängijaid, kes poleks võistkondlikul EM-il osalenud. Meistritiitliga võivad uhkustada näiteks Rory McIlroy, Jon Rahm, Tommy Fleetwood, Shane Lowry, Ludvig Aberg, Sami Välimäki, Robert MacIntyre, Sergio Garcia ja Colin Montgomerie. Aga osalenud on ka Justin Rose, Martin Kaymer, Padraigh Harrington, vennad Höjgaardid. Viktor Hovland, Thomas Detry, Mikko Ilonen, Henrik Stenson, Alex Noren, Graeme McDowell, Jesper Parnevik, Jose Maria Olazabal ja vennad Molinarid. Ehk siis kokku üle 20 major'i-tiitli ja sadu muid esikohti profileeris.

Sestap võib suure kindlusega väita, et ka sel nädalal Jõelähtmel mängivatest meestest nii mõnigi asub tulevikus majorite kõrgeid kohti jahtima ja miljoneid teenima.

Tänastest amatöör-golfarite Euroopa tippudest on kohal individuaalse EM-hõbe Neville Ruiter Hollandist, ja -pronks Riccardo Fantinelli Itaaliast, The Amateuri võitja Stuart Grehan Iirimaalt, sama võistluse kolmas Emil Riegger Saksamaalt ja veel kuus esikümnes lõpetanud meest.

WAGRi edetabeli põhjal on Euroopa mängijate TOP 50-st kohal lausa 30 meest (sh Kevin Christopher Jegers ja Richard Teder), siiski puuduvad maailma amatöörgolfi edetabeli tippudest inglased Tyler Weaver ja Luke Poulter ning värske Euroopa meister Tim Wiedemeyer. Nii on kõrgeima edetabelikohaga osalejad islandlane Arni Sveinsson (WAGR 16), iirlane Grehan (19), inglane Elliott Baker (21) ja hispaanlane Sergio Jimenez (35).

Favoriitidest: kui lähtuda WAGR-i edetabelist, torkab silma, et koguni viis inglast, viis prantslast, neli sakslast ja neli rootslast on hetkel Euroopa mängijate 50 parema seas, seega võiks medaleid jahtida eelkõige need koondised. Ent mõistagi ei näita edetabelikoht veel kõike ja loodetavasti annab koduväljak ka eestlastele võimaluse kerkida medalimängu. Kolm viimast langevad järgmiseks aastaks II divisjoni.