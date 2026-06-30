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Kevin Saar ootab Läti MM-etappi: tean hästi, mida oodata

Motosport
Kevin Saar
Kevin Saar Autor/allikas: Vandraq Ilsa Photography
Motosport

25.–26. juulil 2026 toimub Lätis Madona legendaarsel Smeceres Silsi motokrossirajal taas üks Baltikumi suurimaid motospordisündmusi – külgvankrite maailmameistrivõistluste etapp ning esmakordselt ka quadracer'ite MM-etapp.

Võistlus toob kokku maailma parimad külgvankri- ja quadisõitjad, nende seas ka viiekordse quadisõidu Euroopa meistri Kevin Saare. Lõuna-Eestist vaid lühikese autosõidu kaugusel asuv Madona on kiiresti kujunenud üheks rahvusvahelise motokrossi hinnatumaks võistluspaigaks. Mullu kogunes raja äärde enam kui 7000 pealtvaatajat, kes elasid sõitjatele tuliselt kaasa.

Kuigi Saar pole Smeceres Silsi rajal veel võistelnud, külastas ta mullust etappi ning usub, et see pakub suurepäraseid võimalusi põnevaks võidusõiduks. "Ma pole sel rajal veel sõitnud, kuid käisin eelmisel aastal võistlust vaatamas ja tean üsna hästi, mida oodata. Rada tundub väga äge – kõrguste vahed ja liivane pinnas teevad selle eriliseks. Tavaliselt on mägised rajad kõva pinnasega, kuid Madonas on ühendatud mäed ja liiv, mis muudab selle kogu MM-sarja mõttes üsna ainulaadseks," rääkis Saar.

MM-sarjas on praegu väike võistluspaus, mida Eesti sõitja kasutab hooaja teiseks pooleks valmistumiseks. "Keskendun hetkel eelkõige füüsilisele ettevalmistusele, samal ajal kui meeskond teeb quadi kallal tööd, et kõik oleks järgmisteks etappideks valmis. Kui taas sõitma hakkan, panen rohkem rõhku starditreeningule, sest just stardis näen veel arenguruumi," ütles Saar.

"Üldiselt on olnud korralik hooaeg. Oleme teinud väga häid sõite, sekka on sattunud ka keerulisemaid hetki, kuid oleme suutnud hoida stabiilset taset. Minu meeskond teeb uskumatult palju tööd ning mina otsin pidevalt võimalusi areneda nii sõitjana kui ka kõiges muus, mis aitab mul paremaks saada," lisas ta.

Eesti meister loodab Madonas näha tugevat Eesti esindust. "Lõplikku osalejate nimekirja ma veel ei tea, kuid usun, et meid tuleb starti vähemalt viis. Rahvusvahelisel tasemel võistlemine annab kõigile väärtuslikku kogemust," ütles ta.

Laupäeval toimuvad vabatreeningud ja kvalifikatsioonisõidud, võistlussõidud peetakse pühapäeval.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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