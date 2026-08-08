Eesti tõukeratturid võitsid MM-i avapäeval kulla ja hõbeda

Eelringist alates teravat jalga näidanud Aust läks iga sõiduga üha paremasse hoogu ning finaalis tõi kuldmedali isiklikku rekordit tähistav aeg.

"Treeningutel tehtu on ennast ära tasunud ning tunne on suurepärane. Lisaks kuldmedalile valmistab suurt rõõmu ka finaalis sõidetud 400 meetri isiklik rekord," kommenteeris värske maailmameister enda sooritust.

Eelmise aasta Euroopa meistrivõistlustel veel juunioride klassis võistelnud Eliisa Villako tegi eduka debüüdi täiskasvanute arvestuses. Eeskätt tugeva sprinterina tuntud Villako kasutas oma tugevused ära ning võitis naiste põhiklassis hõbemedali.

"Just sprindivõistluseks olin endale kõige kõrgemad eesmärgid seadnud ning on väga hea meel, et suutsin kohe esimesel aastal põhiklassis sõites hõbemedali võita," sõnas ta.

Oma võistlusklassis heitlesid medalite eest ka Margit Avikson ja Enn Allik, kuid paraku pidid mõlemad leppima neljanda kohaga. Meesveteranide klassis võistlevad Meelis Maidla ja Aigar Nuuma finaalsõitu ei jõudnud. Poolfinaali aegade võrdlus andis Nuumale sprindis 5. koha.

Maailmameistrivõistlused jätkuvad laupäeval kriteeriumi ja teatesõitudega.