X!

Eesti tõukeratturid võitsid MM-i avapäeval kulla ja hõbeda

Teised alad
Tõukerattasprindi maailmameister Annika Aust
Tõukerattasprindi maailmameister Annika Aust Autor/allikas: Eesti Tõukerattaliit
Teised alad

Reedel Tšehhis Lipnik nad Becvous alanud tõukerattaspordi maailmameistrivõistlustel võeti avapäeval mõõtu sprindidistantsil. Naisveteranide klassis krooniti maailmameistriks möödunud aastal Euroopa meistrivõistlustel hõbeda võitnud Annika Aust.

Eelringist alates teravat jalga näidanud Aust läks iga sõiduga üha paremasse hoogu ning finaalis tõi kuldmedali isiklikku rekordit tähistav aeg.

"Treeningutel tehtu on ennast ära tasunud ning tunne on suurepärane. Lisaks kuldmedalile valmistab suurt rõõmu ka finaalis sõidetud 400 meetri isiklik rekord," kommenteeris värske maailmameister enda sooritust.

Eelmise aasta Euroopa meistrivõistlustel veel juunioride klassis võistelnud Eliisa Villako tegi eduka debüüdi täiskasvanute arvestuses. Eeskätt tugeva sprinterina tuntud Villako kasutas oma tugevused ära ning võitis naiste põhiklassis hõbemedali. 

"Just sprindivõistluseks olin endale kõige kõrgemad eesmärgid seadnud ning on väga hea meel, et suutsin kohe esimesel aastal põhiklassis sõites hõbemedali võita," sõnas ta.

Oma võistlusklassis heitlesid medalite eest ka Margit Avikson ja Enn Allik, kuid paraku pidid mõlemad leppima neljanda kohaga. Meesveteranide klassis võistlevad Meelis Maidla ja Aigar Nuuma finaalsõitu ei jõudnud. Poolfinaali aegade võrdlus andis Nuumale sprindis 5. koha.

Maailmameistrivõistlused jätkuvad laupäeval kriteeriumi ja teatesõitudega.

Toimetaja: Lisette Holst

viimased uudised

20:59

Käärlöök aitas teiseks tõusnud Kaljul Narvas võidu vormistada

20:14

Hiline rünnak tõstis Volleringi viimaseks etapiks napi eduga liidrisärki

19:31

Shein sai West Hami vastu karikasarjas kirja täismängu

18:59

Klavanite dünastia sai kolmanda põlvkonna koondislase

18:22

Noored käsipallurid alistasid esimeses kohamängus Läti

17:31

Inglismaa jalgpallimeister täiendas ridu Newcastle'i kapteniga

16:59

Glinka võitis poolfinaalis avaseti nulliga, aga kaotas mängu

16:25

Rebel ja Kais lõpetasid Hiina MK-etapi viiendana

15:51

Eesti noorratturid said Poolas nelikvõidu

15:22

Derbimängu järel puhkenud inetused tõid fännidele pikad mängukeelud

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

13.07

Uba Zverevi edust: pean oma sõnu sööma, tal pole enam pingete koormat

30.06

Markus Jürgenson: olen vana kooli mees, kirjutan märkmeid pastakaga vihikusse

30.06

Pehka: NBA draft'i ajal käib kulisside taga kõva mäng

29.06

Endrekson näeb neljapaadis perspektiivi: tuleb lihtsalt tugevamini tõugata

28.06

Joosep Susi: Tiit Karuksil on olnud alati jäägitu usk noortesse

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

15:01

Eesti sõudjad tulid U-19 maailmameistriteks Uuendatud

07.08

Eestlased langesid EM-il välja esimese ujumise järel Uuendatud

07.08

Henri Drell peab leidma uue koduklubi

14:59

Lägreid uuest väljakutsest: olen spordis saavutanud kõik soovitu

07.08

Lõpuminutitel taga olnud Kuressaare teenis kolm punkti Uuendatud

09:01

Ritari pääses U-20 MM-il finaali, kümnevõistlejatelt hea avapäev

07.08

Kümnevõistluse Eesti rekord sai 25 aastat vanaks

13:16

Kaheksa sõitjat jäi Soome rallil politseile vahele, nende seas Virves

07.08

Kamila Valijeva sai neutraalse sportlase staatuse

07.08

Seitsmevõistleja Uusorg võitis U-20 MM-il hõbemedali Uuendatud

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo