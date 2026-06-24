Mahutšihh pikendas Horvaatias võiduseeriat

Ukraina kõrguhüppetäht Jaroslava Mahutšihh teenis oma kalendriaasta seitsmenda võidu, kui võitis Zagrebis toimunud Boris Hanžekovici mälestusvõistluse.

Vaid kolm päeva varem Hollandis Hengelos võidutsenud ukrainlanna ületas Zagrebis 1.90 ja 1.95 esimesel katsel ning vajas 1.97 alistamiseks kolme katset.

1.95-ga said hakkama ka austraallanna Eleanor Patterson ja serblanna Angelina Topic, kuid 1.97 jäi Pattersoni jaoks alistamatuks. Topic liikus seejärel edasi 1.99 peale, aga ei saanud sellest üle. Seejärel tõstis Mahutšihh lati kahe meetri ja ühe sentimeetri kõrgusele, aga võidu toonud tulemuseks jäi ikkagi 1.97.

Mahutšihh on võitnud kõik seitse võistlust, milles ta sel kalendriaastal osalenud on. Märtsikuus teenis ta Torunis oma karjääri teise sise-MM-tiitli.

Legendaarse Horvaatia jooksja Boris Hanžekovici auks peetav võistlus jätkub neljapäeval meeste kuulitõukega, stardinimekirjas on ka tänavuse hooaja teise tulemusega hakkama saanud Leonardo Fabbri.

Laupäeval toimub kõrgetasemeline võistluspäev, muuhulgas astuvad võistlustulle Sloveenia kettaheitja Kristjan Ceh, sprinditähed Elaine Thompson-Herah ja Ewa Swoboda, 200 meetri jooksus osaleb ka Shaunae Miller-Uibo.