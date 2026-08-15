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Lusti ei saanud EM-il tulemust kirja

Kergejõustiku EM
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Foto: SCANPIX/EPA
Kergejõustiku EM

Kergejõustiku Euroopa meistrivõistlustel Birminghamis oli laupäevase võistluspäeva esimeses pooles Eesti sportlastest ainsana võistlustules kaugushüppaja Liisa-Maria Lusti.

Täiskasvanute tiitlivõistluste debüüdi teinud Lusti astus kvalifikatsioonis üle kõigil kolmel katsel ning oli üks neljast naisest, kes ei saanud tulemust kirja.

"Ei oskagi öelda mille taha jäi, sest proovikatsetel olid mul ka üleastumised. Võtsime sammu lõpuks pea pool meetrit tahapoole, aga jalg kippus ikka üle minema. Ju siis ma ei teinud neid viimaseid samme nii aktiivselt kui oleksin pidanud ja selle taha see jäigi," rääkis Lusti võistluse järel ERR-ile. "Treeneriga [Rasmus Mägi - toim.] oli põhijutt see, et viimased sammud oleksid aktiivsed. Soojendusel ja proovikatsetel mul tuli hästi välja. Pole midagi teha," lisas ta.

Lustil jääb seljataha pikk hooaeg, mille jooksul parandas isiklikku rekordit nii kaugushüppes kui ka seitsmevõistluses. "Ütleme nii, et kogu hooaega vaadates, jätab ikkagi soovida. Sisehooaeg läks suurepäraselt, aga välishooaeg nii hästi ei läinud kui ootasin ja lootsin."

Mida oleks Lusti teinud teisiti? "Kindlasti ei avaks välishooaega nii vara. USA ülikoolide võistluskalender algab nii vara. Olen neli-viis kuud järjest võistelnud. See väsitab nii mentaalselt kui ka füüsiliselt," märkis Lusti. 

Kvalifikatsiooninormi 6.80 alistas kuus naist. Parima hüppe tegi kahekordne Euroopa meister ja Tokyo olümpiavõitja sakslanna Malaika Mihambo, kes maandus viimases voorus 7.10 peal. Viimasena jõudis lõppvõistlusele prantslanna Yanis David 6.61-ga.

Hommikuses programmis selgusid medalivõitjad käimise poolmaratonis ja käimise maratonis.

Seitsmevõistluses teenis kaugushüppes alavõidu šveitslanna Annik Kälin (6.81) ning odaviskes saavutas esikoha hollandlanna Emma Oosterwegel (51.49). Kuue ala järel juhib kokkuvõttes iirlanna Kate O'Connor, kellel on 800 meetri jooksu eel kirjas 5812 punkti. Talle järgnevad Hollandi koondislased Oosterwegel (-51) ja Sofie Dokter (-71), neljandat kohta hoiab Kälin (-105).

Naiste 1500 meetri jooksus pääses parima ajaga finaali portugallanna Patricia Silva (4.08,10). Meeste ja naiste 4x100 meetri teatejooksude kiireimad olid Suurbritannia meeskond (38,29) ja Itaalia naiskond (42,22).

Toimetaja: ERR Sport

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