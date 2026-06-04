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Miloš Teodosic sai Crvena Zvezdas uue tööotsa

Korvpall
Miloš Teodosic
Miloš Teodosic Autor/allikas: KK Crvena zvezda
Korvpall

Serbia korvpalliklubi Belgradi Crvena Zvezda palkas uueks spordidirektoriks kohaliku legendi ja vaid aasta eest mängijakarjääri lõpetanud Miloš Teodosici.

Praeguseks 39-aastane Teodosic veetis oma pika mängijakarjääri kaks viimast hooaega just Crvena Zvezda ridades ja jätkab nüüd väikse pausi järel klubis hoopis teises rollis.

"Avan oma mängijakarjääri järel uue peatüki, kus rakendan Crvena Zvezda heaks kõik oma oskused," sõnas serblane. "Minu stiiliks pole kunagi olnud jagada lubadusi või lausuda sõnu, mida kõik tahavad kuulda."

"Ma tean, kust ma tulen ja ma tean, mis on alati olnud Zvezda eesmärgid ja ambitsioon. Nüüd on need ka minu eesmärgid ja ambitsioonid. Hetkel pole selliseid suuri sõnu, mis praegu hästi kõlaks. Minu eesmärgiks on teod, mis jäävad Crvena Zvezda ajalukku."

Euroopa korvpalli üheks kõigi aegade paremaks mängujuhiks peetav Teodosic valiti 2010. aastal Pireuse Olympiakose särgis liiga kõige väärtuslikumaks palluriks. 2016. aastal krooniti ta Moskva CSKA-ga ka Euroliiga meistriks. Lisaks on tal Serbia koondisega kolm suurvõistluste hõbedat.

Toimetaja: Siim Boikov

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