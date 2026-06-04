15-aastane Eesti korvpallur liitus Saksa Bundesliga klubi noortemeeskonnaga

Rapla Korvpallikool teatas ühismeedias, et nende kasvandik Gregor Rungi liitub kõrgliigaklubiga Ratiopharm Ulm, mida peetakse üheks Euroopa tugevamaks korvpalliakadeemiaks.

Rungi alustas korvpalliga Kohila Spordiklubis, kus tema treeneriteks olid Kaur Heinaru ja Jüri Pritšin. Lõppenud hooajal esindas ta Audenteses õppimise ja treenimise kõrvalt Rapla Korvpallikooli U-16 võistkonda.

Rungi aitas Rapla Korvpallikooli U-16 meeskonna Eesti karikavõiduni ning Eesti meistrivõistlustel pronksmedalini.

Rapla Korvpallikool tänas noort korvpallurit panuse eest ning soovis talle edu uuel karjäärietapil Saksamaal.