Maailmameistri alistanud Aktas jäi judo EM-il jagama viiendat kohta

Vaid 18-aastane Aktas alistas naiste raskekaalus kõigepealt Portugali esindaja Rochele Nunese ja seejärel veerandfinaalis ka 2022. aasta maailmameistri, prantslanna Romane Dicko.

Poolfinaalis astus vastu teine prantslanna Lea Fontaine, kes oli eestlannast parem. Kõik kolm kohtumist otsustas yuko vääriline sooritus.

Pronksikohtumises tuli mullusel juunioride Euroopa meistrivõistluste pronksmedaliomanikul minna vastamisi Itaalia esindaja Asya Tavanoga, aga paraku pidi Aktas tunnistama vastase paremust ja nii jäi ta jagama viiendat kohta.

Karl Tani Priilinn-Türk alistas meeste raskekaalus Diogo Britesi (Portugal) ja Jur Spijkersi (Holland), aga kaotas veerandfinaalis poolakale Grzegorz Teresinskile. Lohutusringis tuli tunnistada ka rumeenlase Darius Dobre paremust, mis tähendas seitsmendat kohta.

Samuti meeste raskekaalus võistelnud Marek-Adrian Mäsak ja kuni 100-kiloste meeste konkurentsis olnud Jakob Vares piirdusid ühe matšiga, kus tuli tunnistada vastase paremust.