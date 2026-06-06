Aktas võitis judos koduse MK-etapi

Tallinna võistlusel osaleb üle 250 judoka 35 riigist. Kaugemad külalised on siia saabunud USA-st. Judoliidu presidendi Ruslan Jakimovi sõnul saavad MK-etapil võimaluse just paljud noored talendid. "Maailmakarika etappidele tulevad reeglina mitte esinumbrid, aga rohkem teised ja kolmandad numbrid. Vaatamata sellele konkurents on väga tugev," lausus Jakimov ERR-ile.

Jakimov sõnul minnakse olümpiatsüklile vastu positiivsete sihtidega. "Loodame, et vähemalt kaks-kolm sportlast oleks meil esindatud olümpiamängudel, siiamaani oli meil üks sportlane OM-il esindatud, aga see valimistsükkel loodame, et see number tuleb natuke suurem."

Laupäeval sai Kalevi spordihallis kodupubliku ees raskekaalus esikoha Emma-Melis Aktas. Poolfinaalis alistas Aktas Aserbaidžaani esindaja Madina Kaisinova ja finaalis Moldova judoka Oxana Diacenco. Aktase tatamile tulek oli seejuures paari päeva eest veel lahtine.

"Ma sain kolmapäeval väikse seljavigastuse. See oli üldse küsimärgi all, kas ma täna võistlen. Tõesti andis veidike tunda, aga kodupubliku kaasaelamine aitas kaasa, et ei tundnudki valu," rõõmustas Aktas.

Juba järgmisel nädalal sõidab Aktas olümpia treeninglaagrisse. "Muidugi ma hakkan olümpiapunkte koguma ja ma annan endast parima, et ma treeniksin ennast täielikku maailmatippu ja et ma saaksin eesti rahvale näidata, kui võimas ma olen LA olümpial."

Laupäeval jagati välja seitse medalikomplekti. MK-etapp lõppeb pühapäeval.