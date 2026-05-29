Team Estonia noorsportlaste toetusprogrammi valiti 11 sportlast

Eesti Olümpiakomitee (EOK) avalikustas noorte tippsportlaste arengu toetamiseks loodud programmi "Team Estonia Noored Tähed" osalejad. 56 kandidaadi seast valiti välja 11 perspektiivikat olümpiaalade noort, kelle eesmärk on jõuda oma spordialal maailma tippu ning kes ei saa hetkel Team Estonia individuaaltoetust.

Valituks osutusid Aron Sepp (käsipall), Emma Viktoria Millend (purjetamine), Jakob Kulbin (laskesuusatamine), Julia Trynova (vehklemine), Kaimar Vagul (suusahüpped), Laura Anga (lumelaud), Liis Kapten (triatlon), Maari Randväli (ujumine), Marcus Viks (sõudmine), Marek-Adrian Mäsak (judo) ja Viola Hambidge (kergejõustik).

Eesti Olümpiakomitee presidendi kohusetäitja ja programmi ellu kutsunud olümpiavõitja Gerd Kanter tänas eelkõige spordialaliite, kelle abil oli valikuprotsess laiapõhjaline. "Kui paljud teised programmid põhinevad individuaaltaotlustel, siis selle programmi puhul tegime tihedat koostööd alaliitudega. Nende esindajad valmistasid sportlased ette. Meile saadetud ankeedid olid väga põhjalikud ning valikut teha oli väga raske," ütles Kanter.

"Oli näha, et kandidaatidel on sügavad teadmised oma spordialast ning selge arusaam, kuhu nad tahavad jõuda. Te olete väga intelligentsed ja ambitsioonikad ning meil on suur rõõm teiega koostööd teha," lisas Kanter.

20-aastane laskesuusataja Jakob Kulbin, kellest sai talvel esimene MK-sarjas U-23 liidrisärki kandnud Eesti laskesuusataja, loodab oma karjääris teha sammu edasi. "Kuna meid on väga vähe, annab see mulle palju usku ja kindlust, et teised usuvad minusse ning ma ei ole oma teekonnal üksi. Tänu Noored Tähed toetusele saan osaleda erinevates lisatreeninglaagrites, mis loodetavasti parandavad minu tulemusi," ütles Kulbin.

Programmi valitud 18-aastane judo raskekaallane Marek-Adrian Mäsak ütles, et Noorte Tähtede sekka kuulumine on tema jaoks väga suur au. "Eriti rõõmustav on, et suure hulga sportlaste seast valiti mind finaalvooru ning pääsesin vestluselt edasi. Nüüd tuleb vaid tegusid teha," ütles Mäsak.

20-aastane purjetaja Emma Viktoria Millend lisas: "Mul on nüüd rohkem toetust, mis aitab mul jõuda veelgi kaugemale. Olen väga tänulik."

Programmi kaudu pakub EOK noorsportlastele süsteemset arengutoetust, mis hõlmab rahalist tuge, mentorlust, koolitusprogramme ning sportlaste nähtavuse ja avaliku toetuse suurendamist. Lisaks soodustab programm koostööd noorsportlase, treeneri, alaliidu ja tippspordi tugistruktuuride vahel, et luua tugev ja jätkusuutlik arengukeskkond tulevastele tippudele.

Toetusprogrammi maht on 15 000 eurot sportlase kohta kalendriaastas.