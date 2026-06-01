Böckler vahetas Poolas klubi

25-aastane Böckler veetis lõppenud hooaja teises Poola kõrgliigaklubis Krosno. Ta tegi kaasa kõigis 30 põhiturniiri mängus, saades keskmiselt mängus kirja 12,7 punkti, 4 lauapalli ja 1,7 resultatiivset söötu.

Krosno võitis 30 mängust ainult neli ja langes kõrgliigast välja. Gornik kogus põhiturniiril 15 võitu ja 15 kaotust, mis andis 16 meeskonna konkurentsis 11. koha ning jäi esimesena play-in mängudest välja.

Gornik tuli eelmisel kevadel esimest korda Poola karikavõitjaks. Klubi ainsad meistritiitlid pärinevad aastatest 1982 ja 1988.