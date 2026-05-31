EOK loodab diagnostikaprojektiga parandada ka spordisõbra tervist

Eelmisel aastal alustas EOK kaks aastat vältava pilootprogrammiga, mille käigus jälgitakse koos Synlabi meditsiinilaboriga 13 Eesti tippsportlase terviseandmeid, et aidata sportlastel teaduspõhiste analüüside abil paremaid tulemusi saavutada ning terviseriske ennetada.

"Need analüüsid võiksid näidata, kuidas organism koormustele vastu peab ja kuidas on energia tasakaal, kui hästi on organism suuteline taastuma suurtest pingutustest ja läbielamistest. Suur osa nendest analüüsidest peegeldab sportlase toitumist, toidulisandite vajadust või vastupidi ka ära jätmist ja on seotud toitumise, toidulisandite osaga," selgitas Synlabi laboriarst Anneli Raave-Sepp.

79 analüüsi põhjal saadakse sportlase seisundist põhjalik pilt, mida mitu korda aastas analüüsitakse koos konsiiliumiga, kuhu kuulub muuhulgas ka toitumisnõustaja. "Mulle tundub, et meil on ikkagi see energia vajaduse pool ja süsivesikute tarbimine, need on kaks olulisemat punkti, millest me lähtume ja muidugi toidulisandite maailm - selle kohta on väga palju infot, väga palju uskumusi. Nende vereanalüüside põhjal me saame siis muudatusi teha ja infot nendeni viia," rääkis Team Estonia toitumisspetsialist Teele Tiidt.

EOK võttis eeskuju Ungarist, kus selline programm aastaid kasutusel olnud ja sportlaste tulemusteski kajastunud. Tulevikus loodetakse kaasata veel tipptegijaid, kuid laiemas plaanis võiks see terviseteadlikkust tõsta igal Eesti spordisõbral.

"Sportlased on paratamatult eeskujud - mis paratamatult! See on rõõm, et nad on eeskujud ja kui me teame, et neil on tervisenäitajad korras, siis me suudame seda ka rahvasporti viia. Meie vaatame Team Estonia poolt, et oleks hea, kui sportlased võidaksid medaleid ja teeksid seda tervislikult, aga et hoida seda inimest tema ümber tervena, see on ka väga oluline," ütles Team Estonia meediajuht Merili Luuk.