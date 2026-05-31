EstAmi otsustava päeva eel juhivad Raumolin ja Sikk

Kristella Sikk. Autor/allikas: Zoran Grojic
Amatööride Eesti lahtistel golfimeistrivõistlustel asus teise võistluspäeva järel liidriks Soome noortekoondislane Joona Raumolin. Naiste arvestuses säilitas liidrikoha Kristella Sikk.

Võistluse teine päev mängiti oluliselt väiksema tuulega kui esimene päev. Kokkuvõttes tõusis liidriks Raumolin, kes lisas avapäeva 68 löögile 73 lööki (-3). Tema lähimateks jälitajateks on kaks Itaalia koondislast: Biagio Andrea Gagliardi ja Francesco Petrangeli jäävad mõlemad liidrist maha ühe löögiga.

Eestlastest mängis laupäeval parima ringi Mattias Varjun (Niitvälja Golfiklubi), kes sai kirja 70 lööki ning tõusis jagama kaheksandat kohta koos Richard Tederiga (Estonian Golf & Country Club), kelle ring oli 77 lööki. Päeva parima tulemuse eest hoolitses Belgia koondislane James Skeet, kelle skoor oli 69 ning tõusis otsustava päeva eel kuuendat kohta jagama.

Naiste arvestuses säilitas liidrikoha Kristella Sikk (Niitvälja Golfiklubi), kes mängis 73 lööki. Täpselt sama tulemuse tegi teisel kohal püsiv Türgi koondislane Sude Bay, kes jääb kokkuvõttes maha ühe löögiga. Kolmandaks tõusis veel üks Türgi mängija, Ada Narin, kes sai kirja päeva parima skoori – 70 lööki.

Toimetaja: Henrik Laever

