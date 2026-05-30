EstAmi naiste arvestuses juhib Sikk, türklane flirtis rajarekordiga

Kristella Sikk
Estonian Golf & Country Clubis alanud amatööride Eesti lahtistel golfimeistrivõistlustel on pärast avapäeva esikohtadel türklane Omer Ilhan Sahin ning eestlanna Kristella Sikk.

Meeste võistlust asus reedese võistluspäeva järel juhtima 13-aastane Sahin, kes läbis 18 rada suurepärase 65 löögiga (-7). Viktor Hovlandi nimel olev rajarekord jäi vaid kahe löögi kaugusele. Teise positsiooni hõivas Soome U-18 koondise liige Joona Raumolin, kes sai kirja 65 (-4). Eesti parimana sai Richard Teder (Estonian Golf & Country Club) skoorkaardile 69 (-3) lööki, mis annab talle kolmanda koha avapäeva järel.

Esikümnesse mahub avapäeva järel kolm eestlast, kaks esindajat on soomlastel, türklastel ja valitseva Euroopa meistri Itaalia koondisel ning lisaks üks Belgia koondise liige.

Naiste klassis asus juhtima Kristella Sikk (Niitvälja Golfiklubi), kes sai rasketes tingimustes kirja skoori 70 (-2). Türgi koondise liider Sude Bay jääb maha vaid ühe löögiga. Kolmandat kohta jagavad koduväljakul mängiv tiitlikaitsja Anete Liis Adul ja Kirke Kiige 73 (+1) löögiga.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

