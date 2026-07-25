Sikk kerkis golfi U-16 EM-il ainuliidriks

Hiljuti Eesti golfi meistrivõistlustel hõbemedali võitnud Sikk jäi avapäeva järel esikohta jagama Francisca Ferreira da Costaga, aga sai teisel päeval hakkama üheksa birdie'ga (-1) ning kerkis EM-i ainuliidriks.

Sikk on kahe päevaga teinud par'ist neli lööki vähem ning läheb otsustavale võistluspäevale vastu kahelöögilise eduga rootslanna Ida Cederqvisti ees. Itaallanna Ginevra Tassoni Teg ja hispaanlana Rut Diaz Garcia jagavad par'iga kolmandat kohta, Ferreira da Costa langes kehva päeva järel 12. kohale (+3). Nora Marleen Animägi tegi soliidse päeva ning jätkab kokkuvõttes 49. kohal (+26).

Kris Kuusk sai noormeeste hulgas kirja 74 lööki ning jätkab kokkuvõttes 29. kohal (+7), Karl Konrad Ranna tegi teist päeva järjest 81 lööki ja on otsustava päeva eel 52. kohal (+18).

Hispaanlased Martin Cervera Garcia ja Jorge de la Riva Vazquez ning britt George Cooper jagavad kahe päeva järel esikohta (-6). Hollandlane Pieter Werner (-5) on vaid ühe löögi kaugusel, prantslane Tao Peremika ja sakslane Bjarne Murr (mõlemad -4) jäävad omakorda kahe löögi kaugusele.

Võistkondlikult tõusis Eesti ühe koha võrra 16. positsioonile. Turniir lõppeb pühapäeval.