X!

Sikk kerkis golfi U-16 EM-il ainuliidriks

Golf
Eesti golfarid U-16 EM-il
Eesti golfarid U-16 EM-il Autor/allikas: Eesti Golfi Liit
Golf

Kristella Sikk (Niitvälja Golfiklubi) kerkis Hispaanias toimuvatel golfi U-16 vanuseklassi Euroopa meistrivõistlustel teise päeva järel ainuliidriks.

Hiljuti Eesti golfi meistrivõistlustel hõbemedali võitnud Sikk jäi avapäeva järel esikohta jagama Francisca Ferreira da Costaga, aga sai teisel päeval hakkama üheksa birdie'ga (-1) ning kerkis EM-i ainuliidriks.

Sikk on kahe päevaga teinud par'ist neli lööki vähem ning läheb otsustavale võistluspäevale vastu kahelöögilise eduga rootslanna Ida Cederqvisti ees. Itaallanna Ginevra Tassoni Teg ja hispaanlana Rut Diaz Garcia jagavad par'iga kolmandat kohta, Ferreira da Costa langes kehva päeva järel 12. kohale (+3). Nora Marleen Animägi tegi soliidse päeva ning jätkab kokkuvõttes 49. kohal (+26).

Kris Kuusk sai noormeeste hulgas kirja 74 lööki ning jätkab kokkuvõttes 29. kohal (+7), Karl Konrad Ranna tegi teist päeva järjest 81 lööki ja on otsustava päeva eel 52. kohal (+18).

Hispaanlased Martin Cervera Garcia ja Jorge de la Riva Vazquez ning britt George Cooper jagavad kahe päeva järel esikohta (-6). Hollandlane Pieter Werner (-5) on vaid ühe löögi kaugusel, prantslane Tao Peremika ja sakslane Bjarne Murr (mõlemad -4) jäävad omakorda kahe löögi kaugusele.

Võistkondlikult tõusis Eesti ühe koha võrra 16. positsioonile. Turniir lõppeb pühapäeval.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

viimased uudised

10:56

Tammeka lõi Tipneri karikavõistlustel 19 vastuseta väravat

10:22

Sikk kerkis golfi U-16 EM-il ainuliidriks

09:54

Lehis pidi MM-il venelanna paremust tunnistama Uuendatud

09:39

Väravasöödu andnud Kristal reisis Kölni esindusega treeninglaagrisse

09:07

Lyles tuli maailma hooaja tippmargiga USA meistriks

08:33

Lajal pidi veerandfinaalis maailma 44. reketi paremust tunnistama

24.07

Ida-Virumaal toodi lavale lugu Iisaku jooksukuulsustest

24.07

Eesti laskmine tähistab koduse MM-iga tähtsat juubelit

24.07

Rooba: mängijates on motivatsiooni, mida enne MM-turniiri võitu polnud

24.07

ETV spordisaade, 24. juuli

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

13.07

Uba Zverevi edust: pean oma sõnu sööma, tal pole enam pingete koormat

30.06

Markus Jürgenson: olen vana kooli mees, kirjutan märkmeid pastakaga vihikusse

30.06

Pehka: NBA draft'i ajal käib kulisside taga kõva mäng

29.06

Endrekson näeb neljapaadis perspektiivi: tuleb lihtsalt tugevamini tõugata

28.06

Joosep Susi: Tiit Karuksil on olnud alati jäägitu usk noortesse

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

24.07

Kelly Sildaru alustab treenerikarjääri

24.07

Klopp saab Saksamaa koondise peatreeneriks

09:54

Lehis pidi MM-il venelanna paremust tunnistama Uuendatud

24.07

Karjääri lõpetamist kaalunud LeBron James sõlmis lepingu Philadelphiaga

23.07

Ogier kritiseeris Rally Estoniat: hilisematel startijatel on liiga suur eelis

23.07

Uus kergejõustiku suursündmus toob kaasa mitu muudatust

24.07

Ukrainast saab OM-il Balti maja aukülaline, ROK-i otsus mõisteti hukka

24.07

Ülivõimas Pogacar võttis kuulsal tõusul etapivõidu ja Pantani rekordi

24.07

Aron sai Ungari GP vabatreeningul 19. koha

24.07

Eestis loodud rallitarkvara sai rahvusvahelise autoliidu tunnustuse

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo