EstAmil võidutsesid Raumolin ja Sikk

Kristella Sikk ja Joona Raumolin. Autor/allikas: Raul Mee
Estonian Golf & Country Clubis toimunud amatööride Eesti lahtistel golfimeistrivõistlustel teenis meeste klassis esikoha soomlane Joona Raumolin. Naiste seas jättis võidu koju Kristella Sikk.

Teise päeva järel liidriks tõusnud Soome noortekoondiselane Raumolin (Gumböle Golf) hoidis viimasel päeval näljased Itaalia koondise liikmed seljataga ning tema võiduskoor oli -7 (68, 73, 68).

16-aastane soomlane sai viimasel päeval kirja kaheksa birdie't, millest kolm tulid kohe esimesel kolmel rajal. Francesco Petrangeli (Roma Acquasanta) sai teise koha, jäädes võitjale alla vaid ühe löögiga. Kolmas koht rändas samuti Itaaliasse – Biagio Andrea Gagliardi (Olgiata Golf Club) kaotas kaasmaalasele kahe löögiga.

Parima eestlasena jagas Ralf Johan Kivi (Niitvälja Golfiklubi) viiendat kohta, saades viimasel päeval kirja meestest parima ringi 68 löögiga. Esikümnesse mahtus viie riigi (Soome, Itaalia, Šveits, Belgia, Eesti) koondise mängijaid.  

Naiste arvestuses jättis võidu koju Sikk (Niitvälja Golfiklubi), kelle lõppskoor oli naistest ainsana miinuses. Avapäeval liidriohjad haaranud 15-aastane Sikk sai lõppskooriks kirja -1 (70, 73, 72). Türgi koondise liider Sude Bay (Gloria Golf Club) kaotas kahe löögiga ning tema võistkonnakaaslane Ada Narin (Kemer Country Club) sai kolmanda koha.

Viimase päeva parima skoori (70) naiste klassis mängis välja Anete Liis Adul (Estonian Golf & Country Club). Tiitlikaitsja tõstis see paraku vaid neljandale kohale. Sikkust sai alles neljas Eesti naismängija, kes turniiri 23-aastase ajaloo jooksul on karika koju jätnud. Mari Rauna (Suursalu) võitis turniiri 2005. ja 2007. aastal, Elizaveta Sofia Reemet 2021. ja 2024. aastal ning Anete Liis Adul 2023. ja 2025. aastal.

Parimate mid-amatööride eriauhinnad jäid sel korral Eestisse. Meeste parimaks osutus Mattias Varjun (Niitvälja Golfiklubi) ning naiste parim oli Anete Liis Adul (Estonian Golf & Country Club).

Parimateks seenioriteks olid austraallane Andrew Darlington (Vousaari Golf Helsinki) ja koduväljakul mänginud Anneli Esken (Estonian Golf & Country Club).

Toimetaja: Henrik Laever

