Kristella Sikk tuli U-16 golfi Euroopa meistriks

Kristella Sikk (Niitvälja Golfiklubi) krooniti Hispaanias El Saleri väljakul kuni 16-aastaste neidude golfi Euroopa meistriks. Eestlanna võiduskooriks märgiti kolme päeva kokkuvõttes -3 (69, 71, 73) ning ta oli sellega ainus naismängija, kes lõpetas turniiri skooriga alla par'i.

Sikk sai kolme päeva jooksul kirja 21 birdie't (neist üheksa teisel päeval), millega juhtis kogu turniiri nii noormeeste kui neidude arvestuses. Sisse lipsas igal päeval küll üks suurem number, kuid rohked birdie'd tasandasid kõik eksimused.

Näiteks teise päeva kaheksa tuli seetõttu, et pall maandus bunkris nii sügaval, et selle kättesaamiseks kulus kolm lööki. Hõbemedal rändas Tšehhi, kolmel päeval samuti suurepärast golfi näidanud Anna Gejdošovale (+1), Pronks jäi Hispaaniasse Rut Diaz Garciale (+2).

Sikist sai esimene Eesti golfimängija, kes on võitnud individuaalsetelt Euroopa meistrivõistlustelt kuldmedali. Senine ainus individuaalne medal pärines eelmisest aastast, kui mid-amatööride EM-võistluselt naasis Mattias Varjun hõbemedaliga.

Oma debüüdi sellel võistlusel teinud Nora Marleen Animägi (Estonian Golf & Country Club) näitas iga päev aina küpsemat mängu ning lõpetas lõpuks jagatud 43. kohal. Tema mänguringid olid 91, 78, 78.

Noormeeste seas rändas võit Prantsusmaale. Muljetavaldava viimase ringi abil krooniti võitjaks Tao Pemerika lõpptulemusega -11 (71, 69, 65). Hõbe jäi Hispaaniasse. Jorge de la Riva Vázquez skoor oli -5 ning sakslase Bjarne Murri pronksivääriline tulemus oli -4. Eestlastest sai noormeeste klassis parima koha koondise pesamuna, vaid 13-aastane Kris Kuusk (Estonian Golf & Country Club), kes lõpetas jagatud 35. kohal. Tema mänguringid olid 77, 74 ja 80. Karl Konrad Ranna (Estonian Golf & Country Club) ringid olid 81, 81 80, mis andis jagatud 49. koha.

Võistkondlikult võitis turniiri Prantsusmaa, Hispaania ja Saksamaa ees. Eesti saagiks jäi 16. koht, edestades sellega golfi sünnimaad Šotimaad, samuti Soomet, Portugali, Iirimaad ja teisi golfiriike, keda kokku oli stardis sel korral 29 võistkonna jagu. Võistkonna treener oli Hanna-Maria Tammo.

"European Young Masters oli minu jaoks väga väärtuslik kogemus, sest sain mängida väga tugevate vastaste vastu ning end proovile panna," kommenteeris Sikk. "Võistlus oli väga hästi organiseeritud ja oli väga tasavägine. Ilm oli päris palju soojem kui Eestis, kuid pärast ära harjumist oli juba mõnus. Väljak oli ilus ning korras, griinid olid kiired ja head puttamiseks."

"Tiim hoidis kokku ja ma olin väga tänulik, et Kris ja Konrad mulle teisel ja kolmandal päeval caddie'ks tulid. Hanna-Maria oli terve nädal suureks abiks. Tuletas meelde, et on vaja päiksekreemi kanda, vett juua, varju alla hoida ning ta aitas rasketes olukordades mul otsuseid vastu võtta ja maha rahustada. Mul oli iga päev lõbus ja huvitav mängida, oli halbu ning häid hetki, kuid lõpuks läks kõik hästi. Eelmine aasta poleks arvanud, et selle võistluse ise ära võidan," lisas Sikk.