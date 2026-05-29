X!

Ujumistalent Randväli vaatab USA poole: Inglismaa on prooviperiood selleks

Ujumine
Foto: Karli Saul/Team Estonia
Ujumine

Reedel tutvustati esmakordselt 11 sportlast, kes kuuluvad Eesti Olümpiakomitee vastloodud Team Estonia Noorte Tähtede tiimi. Paljulubavate noorte seas on ka rekordeid purustav ujumistalent Maari Randväli.

Tihedast valikusõelast mahtus kokkuvõttes läbi 11 sportlast, kelle sportlikku arengut EOK toetama asub, lootuses suurendada nende rahvusvahelist konkurentsivõimet.

Rahvusvahelises konkurentsis teeb juba tipptegusid nii mõnigi neist. Inglismaal õppiv ja treeniv ujuja Maari Randväli püstitab järjest uusi rekordeid. Head tulemused paneb ta just Inglismaal tehtud arenguhüppe arvele.

"Kindlasti tingimused on väga head. Meil on kõik käe-jala juures, meil on koolis väga head tingimused, suur pikk bassein, jõusaal meie käsutuses. Meil on toidud ette tehtud, see on väga mugav, aga mis minu jaoks on olnud võib-olla kõige teistsugusem on see, et sinna on kõik tõesti tulnud selleks, et ujuda ja kõik lükkavad üksteist edasi trennis. Sedasi on tõesti väga lihtne olla motiveeritud ja teha hästi," selgitas Randväli.

Noorte Tähtede stipendium on Inglismaal õppides Randvälile suureks toeks. Keskkooli lõpetamise järel loodab ta edasi õppida ja treenida USA-s. "Inglismaal on veidi selline prooviperiood selleks eluks. Ma saan käia kodus, kuid siiski on uus keskkond, ingliskeeles rääkimine, kodust eemal elamine, nii et ma arvan, et see on väga hea kogemus."

Praegu lihvib Randväli vormi juulikuus toimuvaks juunioride EM-iks.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

ujumisuudised

29.05

Ujumistalent Randväli vaatab USA poole: Inglismaa on prooviperiood selleks

26.05

Jefimova ja Zaitsev pälvisid esikoha, Randväli alistas minuti piiri

25.05

Londonis võidutsenud Tribuntsov uuendas mitut Eesti rekordit

24.05

Randväli püstitas Londonis Eesti rekordi, Jefimova kolmas

22.05

Jefimova, Zirk, Tribuntsov ja teised stardivad Londoni olümpiaujulas

21.05

Olümpiaujuja Romanjuk asub tööle ujumisliidus, aga jätkab sportlaskarjääri

17.05

Eesti meistrivõistluse viimasel päeval paistis enim silma Daniel Zaitsev

17.05

Jefimova: maikuuks tundsin end Ameerikas juba väga mugavalt

17.05

Eesti meistrivõistlustel medaleid koguv Jäärats: EM-il tuleb parem aeg!

16.05

Tribuntsov: tahaks olla lühiraja MM-il suures mängus

15.05

Eesti rekordit nihutanud Tribuntsov: ei teadnud, mida üldse oodata!

15.05

Tribuntsov parandas rahvusrekordit, Jefimova alistas Salu

03.05

Tribuntsov võitis USA-s kuldmedali ja oli lähedal Eesti rekordile

02.05

Jefimova võitis USA-s olümpiapronksi ees, aga jääb Eesti edetabelis teiseks

01.05

Jefimova sai hooaja avavõistlusel kolmanda koha, Tribuntsov neljas

29.04

Jefimova võistleb taas pikas basseinis: ootan huviga, milleks olen võimeline

28.04

Eneli Jefimova sai tunnustuse osaliseks

24.04

Mõtsnik ujus Berliinis uue Eesti rekordi

24.04

Suure arenguhüppe teinud Salu tõusis Euroopa hooaja edetabelis neljandaks

23.04

Randväli ja Iltšišin püstitasid Leedus Eesti rekordi

sport.err.ee uudised

29.05

Flora alistas penaltiterohkes mängus Nõmme Unitedi

29.05

Djokovic mängis edu maha ja langes Prantsusmaa lahtistel konkurentsist

29.05

Ujumistalent Randväli vaatab USA poole: Inglismaa on prooviperiood selleks

29.05

ETV spordisaade, 29. mai

29.05

Dorbek: Tartu oli meistritiitli välja teeninud

29.05

Kuusmaa: kodusaali atmosfäär andis meestele 20 punkti juurde

29.05

Tallinna ja Tartu korvpallifännid elasid kogu hingest omadele kaasa

29.05

Tartu Ülikool tuli Eesti korvpallimeistriks Uuendatud

29.05

Meeste võrkpallikoondis kaotas kontrollmängus kindlalt Soomele

29.05

Kuss teenis Girol esimese etapivõidu

29.05

"Spordipühapäev" vaatab tagasi Kalevi ja Cramo pikaajalisele koostööle

29.05

Mätik kogus Pro Touri tiimi sõitjatelt väärtuslikku kogemust

29.05

Mourinho sidus end Realiga kolmeks aastaks

29.05

Türki siirdunud Teppan: klubi on üle pika aja taas valmis investeerima

29.05

Täht koondisesuvest: võidul on nüüd hoopis teine tähendus

29.05

Team Estonia noorsportlaste toetusprogrammi valiti 11 sportlast

29.05

Kullamäe klubi ei suutnud pärast poolajapausi Žalgirise kannul püsida

29.05

Jõesaare klubi võitis finaalseeria avamängu

29.05

USA osariikide võimud nõuavad FIFA-lt kohtu ees aru

29.05

Swiatek sai edasi ja kohtub suurepärases hoos konkurendiga

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo