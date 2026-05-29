Ujumistalent Randväli vaatab USA poole: Inglismaa on prooviperiood selleks

Tihedast valikusõelast mahtus kokkuvõttes läbi 11 sportlast, kelle sportlikku arengut EOK toetama asub, lootuses suurendada nende rahvusvahelist konkurentsivõimet.

Rahvusvahelises konkurentsis teeb juba tipptegusid nii mõnigi neist. Inglismaal õppiv ja treeniv ujuja Maari Randväli püstitab järjest uusi rekordeid. Head tulemused paneb ta just Inglismaal tehtud arenguhüppe arvele.

"Kindlasti tingimused on väga head. Meil on kõik käe-jala juures, meil on koolis väga head tingimused, suur pikk bassein, jõusaal meie käsutuses. Meil on toidud ette tehtud, see on väga mugav, aga mis minu jaoks on olnud võib-olla kõige teistsugusem on see, et sinna on kõik tõesti tulnud selleks, et ujuda ja kõik lükkavad üksteist edasi trennis. Sedasi on tõesti väga lihtne olla motiveeritud ja teha hästi," selgitas Randväli.

Noorte Tähtede stipendium on Inglismaal õppides Randvälile suureks toeks. Keskkooli lõpetamise järel loodab ta edasi õppida ja treenida USA-s. "Inglismaal on veidi selline prooviperiood selleks eluks. Ma saan käia kodus, kuid siiski on uus keskkond, ingliskeeles rääkimine, kodust eemal elamine, nii et ma arvan, et see on väga hea kogemus."

Praegu lihvib Randväli vormi juulikuus toimuvaks juunioride EM-iks.