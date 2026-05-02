X!

Drell oli hoos, aga mäng jäi pooleli

Korvpall
Henri Drell.
Henri Drell. Autor/allikas: Club Joventut Badalona/Facebook
Korvpall

Korvpallur Henri Drelli tööandja Badalona Joventuti kodumäng Hispaania kõrgliigas jäeti tabloo rikke tõttu pooleli.

Joventuti ja Malaga Unicaja kohtumine kestis rikke tõttu ühe poolaja. Joventut juhtis poolajaks 53:33 ja suurde eduseisu andis suure panuse ka Drell, kelle arvele kogunes üheksa punkti (kahesed 0/2, kolmesed 3/3), millega oli üleplatsi punktitooja. Lisaks sai Drell kirja ühe lauapalli.

Kuna poolajapausi jooksul ei saadud tablood uuesti tööle, siis otsustati kohtumine pooleli jätta. "Kolm tundi enne mängu algust testitakse kõiki süsteeme, sealhulgas tablood. Kõik töötas suurepäraselt. 45 minutit enne mängu algust teatati, et üks tabloo hakkas tõrkuma. Seejärel tekkis veel probleeme. Meil õnnestus kõik taastada ja saime esimest poolaega mängida, kuid vaheajal läks midagi täiesti untsu," selgitas Joventuti president Juanan Morales.

"Tänane vahejuhtum ei peegelda tööd, mida paljud inimesed meie hallis iga päev teevad. Me juba töötame selle kallal, et analüüsida probleemi ja see võimalikult kiiresti korda teha," lisas ta.

Viimase info kohaselt väldib Joventut tehnilist kaotust ning kohtumine mängitakse mõnel muul päeval lõpuni.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

korvpalliuudised

02.05

Drell oli hoos, aga mäng jäi pooleli

02.05

USA tippülikooliga liitunud Vaaks: valik oli üsna lihtne

02.05

Kotsar oli Jaapanis lähedal kolmikduublile

02.05

LeBron James tüüris LA Lakersi järgmisesse ringi

01.05

Varrak leidis kaotusest optimismi: nad olid meiega vahepeal püstihädas

01.05

Ka Kalev/Cramo jõudis korvpallifinaalist võidu kaugusele

01.05

Hayes-Davise tabamus tõi Panathinaikosele lisaajal teise võidu

01.05

Knicks hävitas Hawksi, Timberwolves lõpetas Nuggetsi hooaja

30.04

Pärnu Transcom saatis Tartu Ülikooli kuristiku servale

30.04

Kullamäe aitas Lietkabelise kaotusseisust välja, ent eksis lõpuviskel

30.04

Pokk aitas Tartu naiskonna pronksmedalile

30.04

Real kaotas Tavarese, aga alustas Euroliiga veerandfinaali napi võiduga

30.04

Reaves naasis platsile, aga Rockets võitis teise mängu järjest

29.04

Jõesaare meeskond jõudis veerandfinaalist ühe võidu kaugusele

29.04

Fox ja Wembanyama vedasid Spursi teise ringi

videod

sport.err.ee uudised

02.05

Shein sai Norras kolmanda kaotuse järjest

02.05

Drell oli hoos, aga mäng jäi pooleli

02.05

Kaare: me ei näinud Kaldvee ja Lille täit potentsiaali

02.05

Serviti astus esimese sammu meistritiitli suunas

02.05

ETV spordisaade, 2. mai

02.05

Murphy jõudis MM-tiitlist võidu kaugusele

02.05

Miami GP sprindisõitu valitsesid McLarenid

02.05

Kostjuk teenis karjääri esimese WTA 1000 turniirivõidu

02.05

Rooba ja KooKoo võitsid finaalseeria avamängu

02.05

Lucas Orav edestas Tallinna lauluväljakul Robert Virvest

02.05

Levadia naaseb Saaremaalt kolme punktiga Uuendatud

02.05

Georg Lurichi 150. juubeli jooksu võitsid Rico Kruus ja Kirke Külmhallik

02.05

Ipswich Town tõusis tagasi Inglismaa kõrgliigasse

02.05

Janika Lõiv avas Norras võiduarve

02.05

USA tippülikooliga liitunud Vaaks: valik oli üsna lihtne

loetumad

02.05

Eesti tuli kaks korda kaotusseisust välja ja alistas Lõuna-Korea hokimehed Uuendatud

02.05

Segapaaride MM-i võitis Austraalia Uuendatud

02.05

Suri auto- ja paraspordi suurkuju Alex Zanardi

02.05

USA tippülikooliga liitunud Vaaks: valik oli üsna lihtne

02.05

Snuukri MM-il mängiti rekordiline partii

02.05

Jefimova võitis USA-s olümpiapronksi ees, aga jääb Eesti edetabelis teiseks Uuendatud

01.05

Kalju kerkis Narvas tabeliliidriks, Kink kaotas debüüdil Paide treenerina

02.05

LeBron James tüüris LA Lakersi järgmisesse ringi

02.05

Eesti hokinoored lõpetasid MM-turniiri kenal noodil

01.05

Aasia edukaim meestennisist pakib reketid lõplikult kokku

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo