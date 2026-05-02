Drell oli hoos, aga mäng jäi pooleli

Joventuti ja Malaga Unicaja kohtumine kestis rikke tõttu ühe poolaja. Joventut juhtis poolajaks 53:33 ja suurde eduseisu andis suure panuse ka Drell, kelle arvele kogunes üheksa punkti (kahesed 0/2, kolmesed 3/3), millega oli üleplatsi punktitooja. Lisaks sai Drell kirja ühe lauapalli.

Kuna poolajapausi jooksul ei saadud tablood uuesti tööle, siis otsustati kohtumine pooleli jätta. "Kolm tundi enne mängu algust testitakse kõiki süsteeme, sealhulgas tablood. Kõik töötas suurepäraselt. 45 minutit enne mängu algust teatati, et üks tabloo hakkas tõrkuma. Seejärel tekkis veel probleeme. Meil õnnestus kõik taastada ja saime esimest poolaega mängida, kuid vaheajal läks midagi täiesti untsu," selgitas Joventuti president Juanan Morales.

"Tänane vahejuhtum ei peegelda tööd, mida paljud inimesed meie hallis iga päev teevad. Me juba töötame selle kallal, et analüüsida probleemi ja see võimalikult kiiresti korda teha," lisas ta.

Viimase info kohaselt väldib Joventut tehnilist kaotust ning kohtumine mängitakse mõnel muul päeval lõpuni.