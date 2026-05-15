Võrkpallinaiskonna uus peatreener: mängijad on minu nägemuse üllatavalt kiirelt omaks võtnud

Võrkpalli Eesti koondis
Pekka Seppänen Autor/allikas: Margo Tolegmen
Sel nädalavahetusel peab hooaja esimesed kontrollkohtumised võrkpalli Eesti naiste koondis, kes läheb Tehvandil kahel korral vastamisi Leeduga.

Uue peatreeneri Pekka Seppäneni käe all kogunes Euroopa liigaks valmistuv naiskond Tehvandile laagrisse 4. mail, sealsamas mängitakse Leeduga laupäeval kell 18.00 ja pühapäeval kell 12.00. Mõlemad mängud on pealtvaatajatele avatud ja tasuta.

Peatreener Pekka Seppänen ütles, et seni on laager möödunud plaanipäraselt ja ta on mängijate suhtumise ja tööga rahul.

"Olen senise kahe nädala tööga väga rahul, kõik mõtlevad kaasa ja teevad tööd nagu vaja. Mängijatel on tulnud harjuda ka mitme uue nõudmisega ning nad on minu nägemuse isegi üllatavalt kiiresti omaks võtnud," sõnas juhendaja.

"Loomulikult on veel palju tööd ees ootamas, aga ütleksin, et kõik läheb nii nagu vaja. Suurim muutus on see, et tahan mängida kiiremat mängu ja see võtab omajagu harjumist."

"Kõik noored on samuti olnud väga tublid, mul on hea meel, et saime nad kaasata ja nad saavad lähedalt näha ja tunda, mida tähendab professionaalne võrkpall," jätkas peatreener.

Mängudes Leeduga ootab Seppänen omandatu ülekandumist mänguolukordadesse ja vaimset tugevust. "Vaimne pool on samuti oluline ning pöörame ka sellele palju tähelepanu, eriti mängudes. Ootan huviga, kuidas meie kahe nädala töö mängusituatsioonides välja näeb," lisas Seppänen.

Järgmisel nädalal peab koondis veel kaks kontrollkohtumist Riias, kus mängitakse Lätiga 23. ja 24. mail. Seejärel ootab ees Euroopa liiga alagrupiturniir, mis algab Eesti naiskonna jaoks 6. juunil Aserbaidžaanis.

Eesti naiskonna kontrollmängud:
16. mai kell 18.00 Eesti – Leedu, Tehvandi Spordikeskus
17. mai kell 12.00 Eesti – Leedu, Tehvandi Spordikeskus

23. mai kell 18.00 Läti – Eesti, Riia (sec. school nr 49)
24. mai kell 12.00 Läti – Eesti, Riia (sec. school nr 49)

Euroopa liiga mängud:

6. juuni Rootsi – Eesti, Bakuu, Azerbaidžaan
7. juuni Azerbaidžaan – Eesti, Bakuu, Azerbaidžaan

12. juuni Ungari – Eesti, Keckemet, Ungari
13. juuni Horvaatia – Eesti, Keckemet, Ungari

19. juuni Eesti – Läti, Tallinn, Kalevi SH
21. juuni Eesti – Kreeka, Tallinn, Kalevi SH

Eesti koondise koosseis

Sidemängijad: Karolina Kibbermann, Kertu Kertner, Liis Marii Vilem

Diagonaalründajad: Kertu Laak, Carmel Vares

Nurgaründajad: Kristiine Miilen, Nora Lember, Silvia Pertens, Caterina Cicetti, Freia Liisa Palk, Salme Adeele Hollas, Keira Liina Lukas, Marily Lass.

Temporündajad: Mirjam Karoliine Kask, Johanna Sova, Kätriin Põld, Karmen Tugedam, Kertu Stamm.

Liberod: Lisandra Tatrik, Janelle Leenurm

Peatreener Pekka Seppänen, abitreener ja ÜKE-treener Timo Leikas, abitreenerid Marko Mett ja Margit Keerutaja-Must, füsioterapeut Annabel Kutman, arst Mari Arak, mänedžer/statistik Mihkel Sagar.

Toimetaja: Siim Boikov

