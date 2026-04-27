Üprus vedas meeskonna pronksile, Vanker ja Lõhmus pääsesid finaali

Üpruse koduklubi Waldvierteli Union Raiffeisen alistas Austrias pronksiseeria otsustavas mängus Waldviertel Zadruga Aich/Dobi 3:1 (25:27, 25:23, 25:22, 25:22), Üprus tõi võitjate parimana 17 punkti (+12). Seeria võitis Üpruse koduklubi 2:1 ja nii sai eestlasest diagonaalründaja kaela pronksmedali, vahendab Volley.ee.

Caterina Cicetti ning Mirjam Karoliine Kask koduklubi Uniza Žilina pidas Slovakkia meistriliiga pronksiseerias kaks kohtumist. Seeria teises mängus tuli tunnistada Nitra naiskonna 3:2 (16:25, 15:25, 25:23, 25:21, 15:9) paremust, Kask tõi 13 punkti (+8), Cicetti sekkus hetketi ja skoori ei avanud. Seejärel saadi seeria kolmandas mängus kirja 3:0 (25:22, 25:12, 25:19) võit, Kaselt kümme silma, Cicetti ei mänginud. Seeriat juhitakse mängudega 2:1.

Poola kõrgliigas jätkasid pronksiseeriat Kertu Laak ja Bielsko-Biala Bostik. Seeria kolmas mäng UNI Opole vastu võideti tulemusega 3:0 (25:23, 28:26, 25:23), Laak tõi oma naiskonna resultatiivseimana 14 punkti (+11). Seejärel saadi seeria neljandas mängus aga 2:3 (26:24, 25:27, 25:20, 16:25, 11:15) kaotus, Laak kerkis 15 punktiga (+10) taas omade parimaks. Seerias jäädi vastasele alla mängudega 1:3 ja nii lõppes hooaeg Laagi ning vigastusest taastuva Kristiine Miileni jaoks neljanda kohaga.

Rumeenia meistriliigas jätkusid poolfinaalid, kus eestlaste tööandjad omavahel kohtusid. Seeria teise mängu võitis sarnaselt avamängule 3:2 (25:19, 25:23, 18:25, 20:25, 15:13) Renet Vankeri ja Timo Lõhmuse koduklubi Galati Arcada ja nii kaotas Albert Hurda ja Renee Teppani koduklubi Zalau seeria mängudega 0:2. Lõhmus tõi võitjatele osalise mänguajaga kolm punkti (-2), täismängu kirja saanud sidemängija Renet Vanker panustas lisaks oma põhitööle ka ühe punkti (-2). Teppan tõi Zalau ridades 15 punkti (-3), Hurt ei mänginud. Galati mängib seega kullale Bukaresti Dünamo vastu ja Zalau pronksile Bukaresti Steaua vastu.

Eelmisel nädala vigastada saanud Karli Alliku koduklubi Abba Pineto sai Itaalia esiliiga poolfinaali avamängus Aversa üle 3:1 (25:21, 25:21, 23:25, 30:28) võidu. Seeria teine mäng lõppes aga Aversa 3:0 (27:25, 25:23, 25:22) võiduga ja seeria on 1:1 viigis.

Prantsusmaa esiliigas jätkub alles põhiturniir, Ardo Kreegi tööandja Saint-Quentin sai 0:3 (20:25, 23:25, 23:25) kaotuse Cambrailt, Kreegilt viis punkti (+1).