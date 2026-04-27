Üprus vedas meeskonna pronksile, Vanker ja Lõhmus pääsesid finaali

Waldvierteli Union Raiffeiseni mängijad tähistamas Autor/allikas: Union Volleyball Raiffeisen Waldviertel
Eelmine nädal tõi võõrsil mängivatele Eesti võrkpalluritele ühe medali, kui Jan Markus Üprus sai kaela pronksi.

Üpruse koduklubi Waldvierteli Union Raiffeisen alistas Austrias pronksiseeria otsustavas mängus Waldviertel Zadruga Aich/Dobi 3:1 (25:27, 25:23, 25:22, 25:22), Üprus tõi võitjate parimana 17 punkti (+12). Seeria võitis Üpruse koduklubi 2:1 ja nii sai eestlasest diagonaalründaja kaela pronksmedali, vahendab Volley.ee.

Caterina Cicetti ning Mirjam Karoliine Kask koduklubi Uniza Žilina pidas Slovakkia meistriliiga pronksiseerias kaks kohtumist. Seeria teises mängus tuli tunnistada Nitra naiskonna 3:2 (16:25, 15:25, 25:23, 25:21, 15:9) paremust, Kask tõi 13 punkti (+8), Cicetti sekkus hetketi ja skoori ei avanud. Seejärel saadi seeria kolmandas mängus kirja 3:0 (25:22, 25:12, 25:19) võit, Kaselt kümme silma, Cicetti ei mänginud. Seeriat juhitakse mängudega 2:1.

Poola kõrgliigas jätkasid pronksiseeriat Kertu Laak ja Bielsko-Biala Bostik. Seeria kolmas mäng UNI Opole vastu võideti tulemusega 3:0 (25:23, 28:26, 25:23), Laak tõi oma naiskonna resultatiivseimana 14 punkti (+11). Seejärel saadi seeria neljandas mängus aga 2:3 (26:24, 25:27, 25:20, 16:25, 11:15) kaotus, Laak kerkis 15 punktiga (+10) taas omade parimaks. Seerias jäädi vastasele alla mängudega 1:3 ja nii lõppes hooaeg Laagi ning vigastusest taastuva Kristiine Miileni jaoks neljanda kohaga.

Rumeenia meistriliigas jätkusid poolfinaalid, kus eestlaste tööandjad omavahel kohtusid. Seeria teise mängu võitis sarnaselt avamängule 3:2 (25:19, 25:23, 18:25, 20:25, 15:13) Renet Vankeri ja Timo Lõhmuse koduklubi Galati Arcada ja nii kaotas Albert Hurda ja Renee Teppani koduklubi Zalau seeria mängudega 0:2. Lõhmus tõi võitjatele osalise mänguajaga kolm punkti (-2), täismängu kirja saanud sidemängija Renet Vanker panustas lisaks oma põhitööle ka ühe punkti (-2). Teppan tõi Zalau ridades 15 punkti (-3), Hurt ei mänginud. Galati mängib seega kullale Bukaresti Dünamo vastu ja Zalau pronksile Bukaresti Steaua vastu.

Eelmisel nädala vigastada saanud Karli Alliku koduklubi Abba Pineto sai Itaalia esiliiga poolfinaali avamängus Aversa üle 3:1 (25:21, 25:21, 23:25, 30:28) võidu. Seeria teine mäng lõppes aga Aversa 3:0 (27:25, 25:23, 25:22) võiduga ja seeria on 1:1 viigis.

Prantsusmaa esiliigas jätkub alles põhiturniir, Ardo Kreegi tööandja Saint-Quentin sai 0:3 (20:25, 23:25, 23:25) kaotuse Cambrailt, Kreegilt viis punkti (+1).

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

võrkpalliuudised

15:12

Üprus vedas meeskonna pronksile, Vanker ja Lõhmus pääsesid finaali

24.04

Otsustava mängu võitnud Viljandi naiskond sai kaela pronksmedali

22.04

Viljandi Metall viis pronksiseeria otsustavasse mängu

20.04

Nädal piiri taga: Kask ja Cicetti alustasid pronksiseeriat võiduga

19.04

Pärnu edu võtmeks oli hea klapp: julgeme öelda, et väärisime neid võite

19.04

Pärnu VK pani täiuslikule hooajale punkti Eesti meistritiitliga

18.04

Rae esimene Eesti meistritiitel jäi Mõnnakmäe viimaseks: nüüd on kõik!

18.04

Tatrik kallati tähistuseks veega üle: nende plikadega on äge!

18.04

Rae Spordikool tuli esimest korda Eesti meistriks

18.04

Viljandi Metall vähendas pronksiseerias kaotusseisu

17.04

Vahetusmängijalt kõva abi saanud Rae loodab peagi puhkama saada

16.04

Ojamets teisest kaotusest: me ei mängi võrkpalli, milleks oleme võimelised

16.04

Rae loovutas Tartule geimi, aga jõudis tiitli lävele

16.04

Viimsi/Tallinna Ülikool sai Eesti meistrivõistlustel viienda koha

15.04

Pärnu jõudis meistritiitlist võidu kaugusele

videod

sport.err.ee uudised

16:36

Kaljulaid: EOK-s prevalveerivad teistsugused väärtused kui mul

16:29

EOK ajutiseks juhiks saab asepresident Kanter Uuendatud

16:24

Nool: see ei ole hea päev Eesti spordile, aga see oli vajalik

15:57

Eesti-Läti korvpalliliiga püstitas tänavu publikurekordi

15:12

Üprus vedas meeskonna pronksile, Vanker ja Lõhmus pääsesid finaali

14:45

Kaljulaidi umbusaldamine läks EOK täiskogus läbi Uuendatud

12:45

TÄNA OTSE | Tugeva Norra alistanud Kaldvee ja Lill kohtuvad Austraaliaga Uuendatud

12:09

Ken Ink mängis Prantsusmaal J60 turniiri finaalis

11:44

Tõsise põlvevigastuse saanud hollandlane ei saa MM-il koondist aidata

11:16

Lajal alustas Jiujiangi turniiri kahesetilise võiduga

10:39

Rockets jäi Lakersi vastu ellu, Spurs ja Celtics jõudsid edasipääsu lävele

10:03

Eesti golfar teenis mainekal Inglismaa turniiril kolmanda koha

09:34

Rebasesabad tegid Eesti meistrivõistlustel kuldse duubli

08:57

Kruus ja Üprus võitsid sulgpalli Euroopa karikaetapi

00:11

Nuutmann: EOK president peaks olema igal juhul spordirahva seest

loetumad

14:45

Kaljulaidi umbusaldamine läks EOK täiskogus läbi Uuendatud

26.04

ERR uuris, miks ikkagi toimub Kersti Kaljulaidi umbusaldamine

26.04

Kaldvee ja Lill jätkasid MM-il võidukalt Uuendatud

12:45

TÄNA OTSE | Tugeva Norra alistanud Kaldvee ja Lill kohtuvad Austraaliaga Uuendatud

26.04

Kaks jooksjat alistas ajaloolisel Londoni maratonil kahe tunni piiri

00:11

Nuutmann: EOK president peaks olema igal juhul spordirahva seest

26.04

Flora sai võõrsil Paide Linnameeskonnast jagu, Levadia tõusis liidriks Uuendatud

25.04

Püssist põgenesid kõige kaugemale Mihkel Paal ja Toomas Unt

26.04

Henry Sildaru krooniti pargisõidus Soome meistriks

25.04

Norstati küsitlus: inimesed eelistavad EOK presidendina Noolt Kaljulaidile

