Vigastusest taastuv Miilen: minu prioriteet on klubihooaeg

Põlvevigastusest taastuv võrkpallikoondise nurgaründaja Kristiine Miilen täisjõuga eesliinis veel mängida ei saa. Ta loodab, et on täielikult tervenenud uueks klubihooajaks.

Rahvuskoondise laagrisse kutsud Kristiine Miilen vigastas mullu augustis EM-valiksarja mängus põlve, käis ristatisideme operatsioonil ja on seejärel taastunud nii Eestis kui Poolas Bielsko-Biala klubi juures, kus teda aitas ka Kertu Laak.

"Nad on olnud väga toetavad, sain mitu kuud Poolas olla. Vedas, et Kertu ka seal on, sain tema juures ööbida, klubi vigasele mängijale korterit poleks üürinud. Aitasid mind natukene toiduga, andsid hea füsio, tegin harjutusi kaasa ja olen samm-sammult läinud," kirjeldas Miilen.

Nädalavahetusel, kui koondis pidas kontrollmänge Leeduga, käis Miilen servimas ja tegutses tagaliinis. Suure tõenäosusega ta Euroopa liiga mängudes koondist veel täisjõus mängijana aidata ei saa.

"Ma arvan, et sellel suvel ma päris sajaprotsendilise koormusega ei saa tiimi aidata, aga proovin nii, nagu mind vaja on, nii nagu treener arvab, et minu roll võiks olla," arutles Miilen. "Alles sai see miinimumaeg täis, ei ole vaja nii palju riske võtta, klubihooaeg on ootamas ja see on minu prioriteet."

Toimetaja: Maarja Värv

