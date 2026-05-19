KUULA | Kas Talihärma eemalejätmine koondisest oli õige otsus?

Vikerraadio spordisaates "Võimla" arutlesid sel nädalal Tarmo Tiisler, Johannes Vedru ja Ivar Lepik.

Koduses korvpallis tuli TalTech/Alexela pärast 15-aastast pausi taas medalile. BC Kalev/Cramo nimetas uueks peatreeneriks Brett Nõmme.

Saksamaa jalgpalli kõrgliigas lõppes hooaeg, mida toob tulevik Karl Jakob Heinale ja Karol Metsale?

Laskesuusataja Johanna Talihärm ei mahtunud uueks hooajaks rahvuskoondise ettevalmistusprogrammi koosseisu. Saatejuhid uurisid kuulajatelt, kas oli õige otsus jätta Talihärm ettevalmistusprogrammist kõrvale.

Eesti parima suusahüppaja Artti Aigro ja Norra rahvuskoondise Hopplandslageti vahel sõlmitud kolmeaastane koostööleping sai läbi. Mäesuusataja Tormis Laine karjäär jätkub uues kahemehetiimis, vahetuvad taustajõud ja suusamark.

Ujumise Eesti meistrivõistlustel Tartus olid võistlustules peaaegu kõik kodused tipud eesotsas Ralf Tribuntsovi ja Eneli Jefimovaga.

Erich Teigamägi kõrval kandideerib Eesti olümpiakomitee järgmiseks presidendiks ka endine laskesuusataja Even Tudeberg.