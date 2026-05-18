Nõmm hooajast Saksamaal: sain kinnitust, et saan sellest asjast aru küll

Lõppeval hooajal Saksamaa kõrgliigas abitreenerina töötanud ning nüüd Kalevi korvpallimeeskonna juhendajaks nimetatud Brett Nõmme sõnul on Kalev klubi, mida jälgitakse ka välismaal ning kust on võimalik liikuda ka tugevamatasse liigadesse.

32-aastane Nõmm alustas hooaega Kalev/Cramo abitreenerina, kuid oktoobris võttis vastu pakkumise abitreeneri kohale Saksamaa kõrgliiga klubis Syntainics MBC. Nõmme sõnul oli Saksamaal veedetud aasta õpetlik.

"Ühe aasta jooksul nägi tegelikult päris palju. Itaallasest treener, siis võttis üle spordidirektor ja siis Milenko Bogicevic. Kolm erinevat treenerit, kolm täitsa erinevat arusaama mängust ja ise pead suutma nende vahel ujuda, et nende nõudmiste järgi videoid valmistada, trennis õigeid juhiseid anda ja nii edasi. Kindlasti hea kogemus, igal juhul kasulik aasta mulle," kinnitas Nõmm Vikerraadioga rääkides.

Saksamaa korvpalli kõrgliigas lõpetas MBC oma hooaja 13. kohal, play-in'ist jäi meeskonda lahutama kolm võitu. Karikas langes Weissenfelsi klubi konkurentsist kaheksandikfinaalis, Põhja-Euroopa ENBL-i liigas, mille Final Four'i klubi korraldas, poolfinaalis.

"Pettumuseks võib aisnana lugeda ENBL-i, kuna see oli kodus, tahtsime kindlasti võita. Saksamaal on MBC alati olnud tagumise poole sats, liigasse püsima jäämine on iga aasta kõige suurem eesmärk. Kümne aasta jooksul korra tuleb neil hea õnnestumine, ülejäänud aeg on ellujäämine," tõdes Nõmm.

Nõmme sõnul lisas tipptasemel veedetud hooaeg talle enesekindlust. "See, mida ma olen Eestis teinud-näinud ja mida õigeks pean, sai pigem kinnitust. Olid mingid detailid, mida kaasa võtta, aga suures pildis sain kinnitust, et saan sellest asjast aru küll ja olen suuteline olema ka ise kõrgel tasemel pealik."

Aastaid Eesti korvpalli lipulaevaks olnud BC Kalevil algab uuel hooajal uus ajastu, sest lõppeb koostöö kauaaegse nimisponsori Cramoga. Just see oli üks põhjuseid, miks klubi soovis uue peatreeneri nime võimalikult vara välja hõigata.

"Ma näen, et minu treenerikarjääris oleks see hea järgmine samm. Kalev on ka Saksamaal tuntud bränd. Kui ma seal osade inimestega rääkisin, siis nad ütlesid, et mida sa enam üldse mõtled? Tuleviku mõttes on sealt kindlasti hea edasi minna," tõdes Nõmm. "Tuleb tulemusi teha, aga kindlasti on Kalev võistkond, keda jälgitakse ja kust võetakse ka kõrgematesse liigadesse."

Nõmme sõnul oli tal laual pakkumisi ka teistest klubidest, aga klubi poolt näidatud usaldus oli kaalukausil tähtsas rollis. "Alguses kaldusin ka ise selle poole, et välismaal veel üks-kaks aastat olla abitreenerina, aga kolmeaastane leping näitab, et on usaldus ja mingi kindlus nii endale kui perele. See kaalus see kõik minu jaoks üles ja otsustasin selle väljakutse vastu võtta."