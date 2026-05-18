X!

Nõmm hooajast Saksamaal: sain kinnitust, et saan sellest asjast aru küll

Korvpall
Foto: Siim Lõvi/ERR
Korvpall

Lõppeval hooajal Saksamaa kõrgliigas abitreenerina töötanud ning nüüd Kalevi korvpallimeeskonna juhendajaks nimetatud Brett Nõmme sõnul on Kalev klubi, mida jälgitakse ka välismaal ning kust on võimalik liikuda ka tugevamatasse liigadesse.

32-aastane Nõmm alustas hooaega Kalev/Cramo abitreenerina, kuid oktoobris võttis vastu pakkumise abitreeneri kohale Saksamaa kõrgliiga klubis Syntainics MBC. Nõmme sõnul oli Saksamaal veedetud aasta õpetlik.

"Ühe aasta jooksul nägi tegelikult päris palju. Itaallasest treener, siis võttis üle spordidirektor ja siis Milenko Bogicevic. Kolm erinevat treenerit, kolm täitsa erinevat arusaama mängust ja ise pead suutma nende vahel ujuda, et nende nõudmiste järgi videoid valmistada, trennis õigeid juhiseid anda ja nii edasi. Kindlasti hea kogemus, igal juhul kasulik aasta mulle," kinnitas Nõmm Vikerraadioga rääkides.

Saksamaa korvpalli kõrgliigas lõpetas MBC oma hooaja 13. kohal, play-in'ist jäi meeskonda lahutama kolm võitu. Karikas langes Weissenfelsi klubi konkurentsist kaheksandikfinaalis, Põhja-Euroopa ENBL-i liigas, mille Final Four'i klubi korraldas, poolfinaalis.

"Pettumuseks võib aisnana lugeda ENBL-i, kuna see oli kodus, tahtsime kindlasti võita. Saksamaal on MBC alati olnud tagumise poole sats, liigasse püsima jäämine on iga aasta kõige suurem eesmärk. Kümne aasta jooksul korra tuleb neil hea õnnestumine, ülejäänud aeg on ellujäämine," tõdes Nõmm.

Nõmme sõnul lisas tipptasemel veedetud hooaeg talle enesekindlust. "See, mida ma olen Eestis teinud-näinud ja mida õigeks pean, sai pigem kinnitust. Olid mingid detailid, mida kaasa võtta, aga suures pildis sain kinnitust, et saan sellest asjast aru küll ja olen suuteline olema ka ise kõrgel tasemel pealik."

Aastaid Eesti korvpalli lipulaevaks olnud BC Kalevil algab uuel hooajal uus ajastu, sest lõppeb koostöö kauaaegse nimisponsori Cramoga. Just see oli üks põhjuseid, miks klubi soovis uue peatreeneri nime võimalikult vara välja hõigata.

"Ma näen, et minu treenerikarjääris oleks see hea järgmine samm. Kalev on ka Saksamaal tuntud bränd. Kui ma seal osade inimestega rääkisin, siis nad ütlesid, et mida sa enam üldse mõtled? Tuleviku mõttes on sealt kindlasti hea edasi minna," tõdes Nõmm. "Tuleb tulemusi teha, aga kindlasti on Kalev võistkond, keda jälgitakse ja kust võetakse ka kõrgematesse liigadesse."

Nõmme sõnul oli tal laual pakkumisi ka teistest klubidest, aga klubi poolt näidatud usaldus oli kaalukausil tähtsas rollis. "Alguses kaldusin ka ise selle poole, et välismaal veel üks-kaks aastat olla abitreenerina, aga kolmeaastane leping näitab, et on usaldus ja mingi kindlus nii endale kui perele. See kaalus see kõik minu jaoks üles ja otsustasin selle väljakutse vastu võtta."

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

korvpalliuudised

18:59

Nõmm hooajast Saksamaal: sain kinnitust, et saan sellest asjast aru küll

13:24

NBA kõige väärtuslikumaks mängijaks valiti taas Gilgeous-Alexander

10:47

Drell aitas Reali kukutada

09:06

Seitsmenda mängu võitnud Cavaliers pääses idas finaali

17.05

Kuusmaa: esimene mäng seeriat ei otsusta Uuendatud

17.05

TalTechi korvpallurid võitsid üle pikkade aastate taas medali Uuendatud

17.05

Esimese hooaja TalTechis mänginud Sutt: ma arvan, et näitasin sisu küll

17.05

Alar Varrak: me ihume hammast ka suurtele

16.05

Paasoja: meie põhisõnum oli, et peame edasi viskama

16.05

Tartu Ülikool alustas finaalseeriat võiduga

16.05

Eesti korvpalliliit korraldab koduse EM-i eel ka noorte tiitlivõistluse

16.05

Spurs viskas Timberwolvesile 139 punkti ja jõudis oodatud lääne finaali

15.05

TalTech võitis pronksiseerias ka teise mängu

15.05

Korvpallifinaali ootuses Tartu heiskas raekoja ette meeskonna lipu

15.05

Rannula klubi alustas sõelmänge kindla võiduga

videod

sport.err.ee uudised

20:08

Soome viskas USA-le kuus väravat, Kanada maadles vana sõbra Taaniga

19:34

Igihaljas Modric sõidab oma viiendale MM-ile

18:59

Nõmm hooajast Saksamaal: sain kinnitust, et saan sellest asjast aru küll

18:31

EOK sõlmis juhtimiskultuuri tugevdamiseks koostöölepingu advokaadibürooga

17:58

Lucas Leok jäi Saksamaa MV etapil napilt üldvõiduta

17:23

Glinka teenis Prantsusmaa lahtiste kvalifikatsioonis kindla võidu

16:41

Ligi veerand sajandit Madridi Realis mänginud kapten lahkub klubist

16:24

Eesti noortekoondislane tegi Saksamaa esiliigas debüüdi

15:41

Rahvusvaheline võimlemisliit näitas agressorriikidele rohelist tuld

15:09

Vanker ja Lõhmus said Rumeenias kaela hõbeda, Teppan ja Hurt tulid pronksile

14:27

Vaidem tõusis viimaste meetritega Rõuge rattamaratoni võitjaks

13:56

Lusti nihkus 6000 punkti piirile lähemale

13:24

NBA kõige väärtuslikumaks mängijaks valiti taas Gilgeous-Alexander

12:53

Ruben Volt võidutses kuulsal Spa ringrajal

12:21

PGA Championshipi võitis 107 aasta järel Inglismaa golfar

loetumad

17.05

TalTechi korvpallurid võitsid üle pikkade aastate taas medali Uuendatud

17.05

Jefimova: maikuuks tundsin end Ameerikas juba väga mugavalt

17.05

Levadia võttis võidu, Paide lõpetas üheksakesi Uuendatud

10:47

Drell aitas Reali kukutada

08:30

Läti jäähokikoondis avas MM-il võiduarve

09:06

Seitsmenda mängu võitnud Cavaliers pääses idas finaali

17.05

Kanada hokikoondis jättis Itaalia MM-il kuivale, Soome teenis teise võidu

17.05

MotoGP etappi jäi varjutama mitu rasket kukkumist

17.05

Sinner võitis koduareenil oma viimase seni puudu olnud Mastersi tiitli

17.05

Man United tagas Inglismaal kolmanda koha

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo