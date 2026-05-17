X!

Jürgen Joonas orienteerus tavaraja Balti meistriks

Orienteerumine
Jürgen Joonas
Jürgen Joonas Autor/allikas: Kätlin Atonen
Orienteerumine

Laupäeval Võrumaal Kütiorus toimunud orienteerumisjooksu Balti meistrivõistluste avapäeval võitsid Eesti koondislased kokku kaheksa medalit, neist kirkaima, meeste põhiklassi kuldmedali võitis Jürgen Joonas.

Meeste põhiklassis oli Joonase võit 13,5 km pikkusel rajal mäekõrgune - hõbedale tuli ligi kaheksaminutilise kaotusega Tadas Dementavicius (+7.48) ja pronksile Kevinas Olisauskis (+9.53). Mõlemad mehed on Leedu koondislased.

Joonas, kes kandis favoriidipinge kenasti välja, alustas rahulikult ning läks juhtima alates teisest kontrollpunktist, kiitis finišis nii korraldajaid kui maastikku. "Väga hea maastik, kaart ja rada! Lauri Silla rajameistritöö oli tasemel - rada pakkus mitmeid teevalikuid, mis mul õnnestusid, metsa läbitavus oli ka üllatavalt hea ja kaart väga täpne," muljetas ta.

Naiste põhiklassis tuli Balti meistriks lätlanna Elsa Kuze, kel 9,6 km raja läbimiseks kulus 1:16.34. Hõbeda võitis leedulanna Gabija Razaitute (+4.20) ja kolmandaks tuli Signe Sirma (+5.00) Lätist. Parim Eesti naine oli üheksandana lõpetanud Margret Zimmermann (+15.54). Võitja Elsa Kuze kiitis samuti tehnilist rada, mis pakkus pidevat kaardilugemist ja teevalikute tegemist.

Kuigi noorteklassides domineerisid valdavalt Balti naabrid, võitsid Eesti noored kokku siiski seitse medalit.

Naisjuunioridest jäi Liise Lillelaid napi seitsmesekundilise kaotusega teiseks, võidu viis Lätti Laura Krumina. Eelmisel nädalavahetusel naiste põhiklassis ja naisjuunioride arvestuses kahekordseks Eesti sprindimeistriks tulnud Lovise Harriette Koppel, kes juhtis ligi kolmeminutilise eduga raja keskel, eksis raja lõpuosas järjest kolme kontrollpunkti läbimisega pidi leppima neljanda kohaga (+2.11).

Meesjuunioridest tuli Pärtel Külvik kolmandale kohale (+3.56), võitis Läti esindaja Martinš Dzentitis.

U-18 klassides saime samuti hõbeda ja pronksi: poistest võitis tasavägises võistluses hõbemedali Erik Marten Zernant (+41) ja tüdrukutest pronksi Anna Mia Atonen (+3.14). Võidud neis klassides läksid Leedu noortele, võitjad olid vastavalt Povilas Rimkus ja Margarita Dienytė.

Tüdrukute W16E klassis tegi väga ilusa soorituse Miriam Paesüld, kes võitis hõbemedali (+2.01) leedulanna Melānija Rožukalne järel. Noormeeste M14E klassis saime lausa kaks medalit: võitis Hugo Georg Jürisson ja pronksile tuli Hugo klubikaaslane Märt Väli (+4.00).

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

viimased uudised

19:11

TalTechi korvpallurid võitsid üle pikkade aastate taas medali

18:37

Jürgen Joonas orienteerus tavaraja Balti meistriks

18:18

MotoGP etappi jäi varjutama mitu rasket kukkumist

17:44

Levadia võttis võidu, Paide lõpetas üheksakesi Uuendatud

17:02

VIDEO | Paide - Levadia mängu esimene pooltund tõi neli väravat

16:02

Pärnu koolisõidu MK-etapi võitis Leedu sportlane

15:56

Lajal ja Glinka said teada vastased Prantsusmaa lahtiste kvalifikatisoonis

15:22

Naiste võrkpallikoondis jäi teises kontrollmängus Leedule alla

14:58

Kaheksa väravat visanud Buffalo viis veerandfinaali otsustavasse mängu

14:27

Eesti rallikrossisõitjad saavutasid Raassillas kolm klassivõitu

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

12.05

Pelle Pohlak: lepingu lõpetamine pole meeldiv ühelegi osapoolele

23.04

Poksitreener: Vinogradov on õudselt töökas ja võitleja hingega

21.04

Mart Parind: Venemaa kaotus malemaailmas on märgiline

20.04

Maailma esinumbriks tõusnud Lehis: alati tuleb võidelda

14.04

Vehklemisliidu president Perling: jaanipäevaks on juba parem kui täna

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

16.05

Tartu Ülikool alustas finaalseeriat võiduga Uuendatud

17:44

Levadia võttis võidu, Paide lõpetas üheksakesi Uuendatud

09:42

Kanada hokikoondis jättis Itaalia MM-il kuivale, Soome teenis teise võidu

15.05

LeBron James uuendas odaviskes USA üliõpilasliiga rekordit

16.05

Even Tudeberg kandideerib EOK presidendiks

09:09

Conor McGregor naaseb puurivõitlusse

16.05

Liis-Grete Hussar kaitses taas Maijooksu võitu

12:34

FC Flora lõpetas peasponsoriga lepingu

16.05

Massiaru külarahvas tegi Jaan Taltsile kingituse

16.05

Paasoja: meie põhisõnum oli, et peame edasi viskama

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo