Jürgen Joonas orienteerus tavaraja Balti meistriks

Meeste põhiklassis oli Joonase võit 13,5 km pikkusel rajal mäekõrgune - hõbedale tuli ligi kaheksaminutilise kaotusega Tadas Dementavicius (+7.48) ja pronksile Kevinas Olisauskis (+9.53). Mõlemad mehed on Leedu koondislased.

Joonas, kes kandis favoriidipinge kenasti välja, alustas rahulikult ning läks juhtima alates teisest kontrollpunktist, kiitis finišis nii korraldajaid kui maastikku. "Väga hea maastik, kaart ja rada! Lauri Silla rajameistritöö oli tasemel - rada pakkus mitmeid teevalikuid, mis mul õnnestusid, metsa läbitavus oli ka üllatavalt hea ja kaart väga täpne," muljetas ta.

Naiste põhiklassis tuli Balti meistriks lätlanna Elsa Kuze, kel 9,6 km raja läbimiseks kulus 1:16.34. Hõbeda võitis leedulanna Gabija Razaitute (+4.20) ja kolmandaks tuli Signe Sirma (+5.00) Lätist. Parim Eesti naine oli üheksandana lõpetanud Margret Zimmermann (+15.54). Võitja Elsa Kuze kiitis samuti tehnilist rada, mis pakkus pidevat kaardilugemist ja teevalikute tegemist.

Kuigi noorteklassides domineerisid valdavalt Balti naabrid, võitsid Eesti noored kokku siiski seitse medalit.

Naisjuunioridest jäi Liise Lillelaid napi seitsmesekundilise kaotusega teiseks, võidu viis Lätti Laura Krumina. Eelmisel nädalavahetusel naiste põhiklassis ja naisjuunioride arvestuses kahekordseks Eesti sprindimeistriks tulnud Lovise Harriette Koppel, kes juhtis ligi kolmeminutilise eduga raja keskel, eksis raja lõpuosas järjest kolme kontrollpunkti läbimisega pidi leppima neljanda kohaga (+2.11).

Meesjuunioridest tuli Pärtel Külvik kolmandale kohale (+3.56), võitis Läti esindaja Martinš Dzentitis.

U-18 klassides saime samuti hõbeda ja pronksi: poistest võitis tasavägises võistluses hõbemedali Erik Marten Zernant (+41) ja tüdrukutest pronksi Anna Mia Atonen (+3.14). Võidud neis klassides läksid Leedu noortele, võitjad olid vastavalt Povilas Rimkus ja Margarita Dienytė.

Tüdrukute W16E klassis tegi väga ilusa soorituse Miriam Paesüld, kes võitis hõbemedali (+2.01) leedulanna Melānija Rožukalne järel. Noormeeste M14E klassis saime lausa kaks medalit: võitis Hugo Georg Jürisson ja pronksile tuli Hugo klubikaaslane Märt Väli (+4.00).