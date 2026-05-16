Neljapaat testis vormi kodustel karikavõistlustel

Uku Siim Timmusk ja Johann Poolak
Laupäeval peeti Ida-Virumaal Aidus sõudmise Eesti karikavõistlused.

Meeste ühepaadil võitis esikoha Anton Kašurnikov, kes läbis distantsi ajaga 7.44,6. Naiste ühepaadil oli kiireim Liisa-Marie Lääne, kelle võiduaeg oli 8.15,7.

Meeste paarisaerulisel kahepaadil võitsid Kaarel Kiiver ja Christopher Hein, kelle ajaks märgiti 6.46,4. "Ettevalmistus hooajaks on sujunud hästi. Oleme saanud teha kõik planeeritud treeningud. Paat liigub väga õiges suunas ja oleme algava rahvusvahelise hooaja ootel," rääkis Kiiver.

Väljaspool karikavõistluste arvestust pääses veele ka koondise paarisaeruline neljapaat koosseisus Uku Siim Timmusk, Nikita Žoglo, Johann Poolak ja Mihhail Kushteyn. Kontrollsõit läbiti ajaga 6.16,2.

"Ettevalmistus on kohati läinud üle kivide ja kändude. Praegu sobitame mehi paati. Kahepaat on paigas: Kiiver ja Hein. Neljapaadis on meeste istumise järjekord selline, milles ma veel päris kindel ei ole. Eks me kolmapäeval tuleme kokku ja siis vaatame. Tänane kontrollstart andis head tagasisidet. Nii-öelda vajakajäämiste kallal tuleb nüüd tööd teha," sõnas sõudekoondise peatreener Tõnu Endrekson.

Ülejäänud võitjad paadiklasside kaupa:

Naiste paarisaeruline kahepaat: Katariina Luks / Martha Paimla, 8.28,4 (Pärnu Kalev)
Naiste roolijata kahepaat: Marta Kimmel / Hanna-Maria Pulin / Kadri Kukk / Emma Järv, 8.08,7 (Viljandi SK)
Poiste paarisaeruline kahepaat: Endrik Hansen / Riko Raimond Kubja, 6.58,2 (Pärnu Kalev / SAK Tartu)
Tüdrukute A-klassi ühepaat: Liisa Sindi, 8.52,4 (Viljandi SK)
Meeste roolijata neljapaat: Karl August Ruusalepp / Aleksander Jalakas / Rasmus Tensing / Mark Theodor Jalakas, 6.42,0 (TÜASK)
Poiste B-klassi paarisaeruline kahepaat: Illia Lysyshyn / Timofei Kalachev, 7.12,7 (Tallinna SK)
Poiste A-klassi ühepaat: Karl Varik, 7.17,9 (TÜASK)
Tüdrukute B-klassi paarisaeruline kahepaat: Katariina Luks / Martha Paimla, 8.07,4 (Pärnu Kalev)

Toimetaja: Henrik Laever

