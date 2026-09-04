Eesti saadab sõudmise U-23 EM-ile kaks paatkonda

Sel nädalavahetusel peetakse Poolas Kruszwicas alla 23aastaste sõudjate Euroopa meistrivõistlused. Eesti on esindatud naiste paarisaerulise kahe- ja meeste paarisaerulise neljapaadiga.

Paarisaerulisel kahepaadil asuvad võistlustulle Tuuli Neidi Saks (Tallinna Sõudeklubi) ja Doris Meinbek (Viljandi Sõudeklubi), kelle võistlusklassis on registreeritud kümme võistkonda, kes on jagatud kahte eelsõitu, teatas Eesti Sõudeliit.

Meeste paarisaerulisse neljapaati kuuluvad Endrik Hansen (Pärnu Sõudeklubi Kalev), Tauno Tamm (SAK Tartu), Christopher Hein (Tallinna Sõudeklubi) ja Riko Raimond Kubja (SAK Tartu). Selles paadiklassis asub medalite nimel heitlema 12 paatkonda.

Sportlastega on võistluspaigas koondise esindajana kaasas tiimijuht Fred Killing, treener Matti Killing ja tiimi abiline Kaspar Taimsoo. Võistluste žürii koosseisu kuulub Priit Purge.

EM algab laupäeval eelsõitudega. Esialgse ajakava järgi stardib naiste paarisaeruline kahepaat kell 11.20 ja meeste paarisaeruline neljapaat kell 11.55 Eesti aja järgi.