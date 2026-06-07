Harku järvel selgitati välja Eesti meistrid sõudesprindis

Laupäeval peeti Harkul Eesti meistrivõistlused sõudesprindis. Jõuproov tõi kohale nii noored kui täiskasvanud Eesti eri klubidest, kes võtsid mõõtu 250 meetri distantsil.

Naiste ühepaadil näitas parimat minekut Viljandi sõudeklubi esindaja Gerli Endrekson, kes võitis meistritiitli ajaga 58,8. Teisena lõpetas klubikaaslane Doris Meinbek ajaga 1.01,9 ning kolmanda koha sai Tallinna sõudeklubi liige Tuuli Neidi Saks, kelle aeg oli 1.02,9, teatas Eesti Sõudeliit.

Meeste ühepaadil krooniti Eesti meistriks Tallinna sõudeklubi esindaja Artjom Holostõhh, kes läbis finaali ajaga 48,6 sekundit. Hõbemedali võitis TÜASK-i sõudja Karl Varik ajaga 50,0 ning pronksi teenis Pärnu sõudeklubi sportlane Nikolai Kiradi, kelle tulemus oli 50,1.

Meeste roolijata kahepaadil tulid Eesti meistriteks Pärnu sõudeklubi sportlased Rasmus Jõesaar ja Raiko Taave Tammjärv, kes lõpetasid finaali ajaga 49,4. Teise koha said Karl August Ruusalepp ja Martin Rahuoja tulemusega 49,6 ning kolmandaks tulid Pärnu sõudeklubi noored Eric Kulman ja Rinald Laimets ajaga 53,9.

Tüdrukute A-klassi ühepaadis võidutses Liisa oras (Viljandi SK), B-klassi ühepaadis Martha Paimla (Pärnu Kalev). Poiste A-klassi ühepaadis sai meistritiitli Karl Varik (TÜASK), B-klassis Damir Dubjagin (Tallinna SK).