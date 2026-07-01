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Eesti sõudjad naasid Trakaist 25 poodiumikohaga

Sõudmine
TÜASK kaheksapaat
TÜASK kaheksapaat Autor/allikas: Tartu Ülikooli Akadeemiline spordiklubi
Sõudmine

Leedus Trakais peeti juuni lõpus kaks traditsioonilist rahvusvahelist sõuderegatti. Reedel ja laupäeval toimus pika ajalooga "Merevaigust aerud" ning pühapäeval Trakai regatt.

"Merevaigust aerud" on olnud läbi aegade Eesti sõudjatele oluline rahvusvaheline mõõduvõtt ja tähtis osa tiitlivõistlusteks valmistumisel. Eesti sõudjad on Leedu sõude Mekas traditsiooniliselt võistlemas käinud nii noorte, täiskasvanute kui ka masters- ehk veteranide paatkondadega, enamasti klubide lähetusel.

Eesti paatkonnad kogusid 25 poodiumikohta, seejuures kogunes kontole kuus kulda, kümme hõbedat ja üheksa pronksi.

Kõik eestlaste poodiumikohad:

U19 meeste ühepaat
2. koht – Karl Varik (TÜASK), 7.09,24

U19 naiste roolijata neljapaat
2. koht – Marta Kimmel, Hanna-Maria Pulin, Kadri Kukk, Emma Järv (Viljandi SK), 7.28,64

U19 meeste roolijata kahepaat
3. koht – Rinald Laimets, Eric Kulman (Pärnu Sõudeklubi), 7.11,91

U19 meeste paarisaeruline kahepaat
1. koht – Endrik Hansen, Riko Raimond Kubja (Pärnu Sõudekeskus Kalev), 6.22,52
U19 naiste ühepaat
2. koht – Liisa Sindi (Viljandi SK), 8.22,31
3. koht – Kamilla Poljans (Pärnu Sõudekeskus Kalev), 8.26,09

U19 meeste paarisaeruline neljapaat
2. koht – Steven Runin, Daniil Bobrov, Miku-Tanel Vellet, Marten Ollino (Pärnu Sõudeklubi), 6.23,07

U19 naiste paarisaeruline kahepaat
2. koht – Katariina Luks, Martha Paimla (Pärnu Sõudekeskus Kalev), 7.26,76

Naiste ühepaat
3. koht – Doris Meinbek (Viljandi SK), 7.57,07
3. koht – Tuuli Neidi Saks (Tallinna SK), 8.09,39

Meeste paarisaeruline kahepaat
1. koht – Endrik Hansen, Riko Raimond Kubja (Pärnu Sõudekeskus Kalev), 6.31,72
Naiste paarisaeruline kahepaat
3. koht – Rachel Kõllo, Krete Koovit (Viljandi SK), 7.18,96
3. koht – Gerli Endrekson, Doris Meinbek (Viljandi SK), 7.15,89

Meeste paarisaeruline neljapaat
2. koht – Robin Hunt, Werner Jõgeva, Nikolai Kiradi, Marcus Viks (Pärnu Sõudeklubi), 6.15,66
3. koht – Jander Peterson, Tauno Tamm, Oliver Hanson, Ken-Markus Üle (SAK Tartu), 6.25,86

Meeste kaheksapaat
2. koht – Roland Mitt, Karl August Ruusalepp, Karl Varik, Rasmus Tensing, Robert Vassiljev, Priit Laidma, Aleksander Jalakas, Mark Theodor Jalakas, roolija Sara Bedard-Goulet (TÜASK), 6.05,38

Meeste masters ühepaat 27–50
2. koht – Martin Klementsov (Tallinna SK), 3.57,61

Naiste masters ühepaat
2. koht – Sirli Kruusmaa (Tallinna SK), 4.25,02
3. koht – Tatjana Jaanson (Pärnu Sõudekeskus Kalev), 4.27,06

Meeste masters roolijaga neljapaat
1. koht – Argo Normak, Lauri Keeberg, Priit Tamm, Tairo Talvis, roolija Sara Bedard-Goulet (SAK Tartu), 3.18,83

Meeste masters roolijata neljapaat 27–52
1. koht – Argo Normak, Lauri Keerberg, Priit Tamm, Tairo Talvis (SAK Tartu), 3.12,82
2. koht – Indrek Peterson, Peeter Tammeson, Toomas Karotamm, Kalver Tammik (Pärnu Sõudeklubi), 3.23,67

Meeste masters paarisaeruline kahepaat 27–50
1. koht – Reigo Pihlak, Mihkel Pari (SAK Tartu), 3.18,41
2. koht – Elar Jaakson, Valeri Prosvirnin (Pärnu Sõudeklubi), 3.22,99

Meeste masters roolijata neljapaat 53+
1. koht – Kaupo Koplus, Kaido Koppel, Ilmar Naaber, Meelis Martin (Pärnu Sõudekeskus Kalev), 3.23,37

Toimetaja: Anders Nõmm

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