Maijooks on toimumas rekordilise osavõtjaskonnaga

Maijooks 2025 Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Nädalavahetusel toimub Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim naiste liikumissündmus LHV Maijooks. Jooksu- ja käimisdistantside starti lähevad nii tippjooksjad kui tuhanded liikumisharrastajad. Sündimas on uus osavõturekord.

Laupäeval, kell 13 starditakse Tallinna Lauluväljaku Mere alleelt traditsioonilisele seitsmekilomeetri pikkusele distantsile. Favoriitidena lähevad jooksu starti kahe viimase aasta võitja Liis-Grete Hussar, Hanka Mühlberg, Pille Hinn ja mitmed teised Eesti paremad naisjooksjad.

Pühapäeval kell 10 antakse lähe esmakordselt kavasolevale naiste poolmaratonile (21,1 km), kus läheb kuldset duublit püüdma Liis-Grete Hussar. Auhinnalisi kohti asuvad jahtima ka Helen Bell ja Kertu Kula ning mitmed välisvõistlejad.

Poolmaratonist on võimalik osa saada ka kolmeliikmelise naiste teatevõistkonnana, kus igal tiimiliikmel tuleb läbida umbes seitsme kilomeetri pikkune vahetus. Teatejooksu starti on tulemas üle saja tiimi enam kui kolmesaja jooksjaga.

Tuntumatest jooksjatest on oma võistkonnaga kohal Luigetrio – Leila, Liina ja Lily Luik ning Täppsportlased – Bret Schär, Lilian Torn ja Kristiina Verevmägi.

Arvukatest ettevõtetest ja asutustest on teatejooksus esindatud Kaitsevägi, Politsei- ja Piirivalveamet, Tallinna Linnakantselei, Lääne-Tallinna Keskkhaigla, Ida-Tallinna Keskkhaigla, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, LHV, Sportland, MyFitness, Keskkonnaagentuur, Euronics, Apotheka, Pipelife, Selver, Mainor, Milrem Robotics, Helmes ja mitmed teised.

Regiooni suurim naiste liikumissündmus toob Tallinna Lauluväljakule rekordiliselt liikumisharrastajaid. Tavadistantsidele on registreeritud juba üle 15 000 naise, mida on rohkem kui kunagi varem Maijooksu 38-aastases ajaloos. Koos lastejooksudele registreerijatega läheneb osavõtuarv juba kahekümnele tuhandele.

Maijooksule saabub osalejaid kõigist Eesti maakondadest ning rekordiliselt 52 välisriigist.

Nii laupäeval kui pühapäeval tasub kohale tulla kogu perega, sest avatud on messiala ja eksklusiivne meestehoid, kavas on tasuta kontserdid ning lasteprogramm.

Laupäeval kell 11.30 algavad Lauluväljaku peaareenil lastejooksud. Pühapäeval kell 10.00-13.30 on avatud Lottemaa mänguala, toimub pükste rongkäik ja Lottemaa kontsertetendus.

Mõlema päeva lõpetab kevadkontsert, kus laupäeval on laval Reket ja pühapäeval esineb Traffic.

Kontserdid ja lasteprogramm on nädalavahetusel Tallinna Lauluväljakul kõigile tasuta.

Arvestades väga suurt osalejate arvu, tasub korraldajate teatel aegsasti kohale tulla. Mõistlik on auto koju jätta ning sõita kohale ühistranspordiga või tulla tervisliku päeva puhul üldse jalgsi. Saabuda võib ka jalgrattaga, sest lauluväljaku Mere värava juures on avatud rattaparkla.

Kui siiski tullakse autoga, peab jälgima liiklusreguleerijate märguandeid ning parkima lubatud kohtades. Vabade kohtade olemasolul saab tasuta sõiduki parkida Eesti Näituste suures parklas.

Maijooksuaegse liiklusinfo leiab siit.

Maijooks on Eesti läbi aegade suurim naistele suunatud tervise- ja liikumissündmus, millest on kolmekümne kaheksa aasta jooksul osa saanud üle kolmesaja tuhande tubli naise. Esimene Maijooks toimus juba 1988. aastal.

LHV Maijooksule saab registreerida internetilehel www.jooks.ee reede südaööni. Laupäeva ja pühapäeva hommikul saab jooksu-, käimise- või kepikõnnidistantsidele kirja panna Tallinna Lauluväljakul asuvas sekretariaadis.

Toimetaja: Siim Boikov

