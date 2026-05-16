Liis-Grete Hussar kaitses taas Maijooksu võitu

LHV Maijooks 2026
Laupäeval toimunud LHV Maijooksu põhidistantsil oli kolmandat aastat järjest kiireim Liis-Grete Hussar.

Hussari võiduajaks märgiti laupäeval 24.12. Teise koha sai 18-aastane Meril Adeela Alev ajaga 24.54 ja kolmandaks tuli Sandra Bulina (25.31). Neile järgnesid mullune kolmas naine Hanka Mühlberg (25.40), Helin Meier (25.45) ja Marit Tarm (25.56).

Mullu võitis Hussar ajaga 23.38 ja edestas sealjuures teise koha saanud Külli Sizaskit ligi pooleteise minutiga. Hussarile on see kolmandaks järjestikuseks Maijooksu võiduks.

Hussar läheb pühapäeval püüdma kuldset duublit, kui osaleb esmakordselt Maijooksu kavas oleval naiste poolmaratonil.

Toimetaja: Anders Nõmm

