Gregor Jeets osaleb tänavu McLareni ringrajasarjas

Eesti autosportlane Gregor Jeets, kes varasemalt on sõitnud rahvusvahelisel tasemel rallit, on liikunud edasi ringrajale. 2026. aastal osaleb ta Itaalia meeskonnaga Target Racing McLaren Trophy Europe sarjas.

Sarjas sõidetakse McLaren Artura Trophy EVO autodega ja mai lõpul algava hooaja jooksul sõidetakse kokku viis etappi tuntud Euroopa ringradadel ning autosid on stardis üle 20, vahendab Autosport.ee.

McLaren Trophy Europe sari alustab maikuu viimastel päevadel (29.-31. mai) oma neljandat hooaega. Jeetsi enda jaoks algab teine hooaeg ringrajal. Selles sarjas sõidetakse ühel nädalavahetusel kaks 50-minutilist sõitu ja mõlemas sõidus toimub sõitja vahetus.

Jeetsi meeskonnakaaslane Target Racing meeskonnas on Riccardo Ianniello, kellel on varasemalt Itaalia GT autode sarjast ette näidata meistritiitel ja hõbe.

"2025. aastal osalesin peamiselt Porsche Sprint Challenge Central Europe sarjas, kus olin igal osaletud etapil poodiumil ning endurance arvestuses saavutasin hooaja kokkuvõttes teise koha," lausus Jeets.

"McLaren Trophy Europe sarjas osalemise esimesed kontaktid lähevad aastasse 2024, kui olime isaga (Raul Jeets) Le Mans'i 24 tunni sõidul. Tutvusime seal Lamborghini Motorsport nõuniku Mauro Casadeiga ja sain hiljem teha mõned testid Lamborghiniga, milles ta nägi potentsiaali."

"Minu tänane manager on varasema Lamborghini Motorspordi juhi Giorgio Sanna nö lähim abiline, kes valib tehasesse sõitjaid," jätkas Jeets. "Seetõttu oli ka meie esmane plaan sõita sel hooajal Lamborghini sarjas."

"2025 lõpus aga liikus Sanna McLaren Automotive mootorispordi divisjoni juhiks ja ta tõi varasemalt Lamborghini sarjades eduka Target Racing meeskonna samuti McLareni sarja ning sain sõitja koha McLaren Trophy Europe sarja."

Selliste monosarjade eesmärk on tootjate jaoks kindlasti ühest küljest oma brändi tugevdamine ja võidusõiduautode müük. Teisest küljest aga noorte sõitjate ettevalmistus, sest iga aasta liigub sealt osa sõitjaid edasi juba McLareni GT autode tehasesõitjate rolli.

"Oleme mõlemad koos Riccardoga McLareni GT noorteprogrammis. See ei tähenda ainult võidusõitu, see on ka füüsiline ettevalmistus ja sõitjatel on mentorid, kes aitavad sul paremini areneda võidusõitjana," kirjeldas Jeets.

"Teisalt ootan ka väga hooaega koos Target Racing meeskonnaga, millele pani 1997. aastal aluse Roberto Venieri, kes on töötanud F1 meeskondades, Indycari meeskondades ning olnud LeMansi võitnud tiimi liige. Meeskond alustas vormelitega ja tänaseks on edukas GT autode maailmas."

Koostöö Itaalia meeskonnaga algas juba varem kui osaleti Itaalia meistrivõistluste sprindietapil Imolas, kus Jeets oli oma klassi kiireim kvalifikatsioonis ja sõitudes olid kohad kolmas ja kuues. "See oli mulle ja meeskonnale hea võimalus testida hooaja eelselt nii kvalifikatsiooni kui võistlussõitu," meenutas eestlane.

"Itaalia sarjas on osalejaid palju ja saame tulemusega väga rahul olla. See oli McLarenile esimene esinemine selles sarjas Itaalias, nende huvi on Itaalias rohkem võidusõiduautosid müüa. Seega oli see kõigile hea nädalavahetus, McLaren oli poodiumil ja olen andnud märku, et kui hooaja peale tekib veel võimalusi Itaalia sarjas osaleda, siis oleme selleks valmis. 2026. aasta peamine eesmärk on meie jaoks kindlasti McLaren Trophy Europe sari."

Pärast Monza ringrajal kihutamist (29.-31. mai) sõidetakse veel Spa-Francorchampsis (24.-27. juuni), Misanos (17.-19. juuli), Barcelonas (2.-4. oktoober) ja Portimaos (16.-18. oktoober).