Jeets lõpetas Misano etapi teise kohaga ja jätkab tiitliheitluses

Target Racingu meeskonna McLaren Artura Trophy EVO autoga sõitvad Jeets ja Ianniello pidid nädalavahetusel toime tulema keeruliste tingimustega, sest autos tõusis temperatuur kohati ligi 70 kraadini.

Laupäevases kvalifikatsioonis sõitis Ianniello välja kolmanda stardikoha ning alustas ka esimest võistlust. Pärast boksipeatust läks Jeets rajale liidrina, kuid kokkupõrge konkurendiga rikkus võidulootused. Kuigi eestlane suutis finišeerida teisena, määrati mõlemale kokkupõrkes osalenud autole viiesekundiline ajakaristus. Selle tulemusel langesid Jeets ja Ianniello üldarvestuses seitsmendale ning oma klassis neljandale kohale.

Pühapäevases kvalifikatsioonis ei tundnud Jeets end vedelikukaotuse tõttu kõige paremini ning sõitis välja üheksanda aja. Võistlussõidus õnnestus aga koos meeskonnaga teha õige boksitaktika ning tõusta taas esikolmikusse. Ianniello lõpetas sõidu tugevate möödasõitude järel teisel kohal.

"Riccardo sõitis esimese kvalifikatsiooni väga hästi ning andis meile hea stardikoha. Esimeses sõidus läksin rajale liidrina, kuid üks konkurent üritas mööduda, lükkas mind spinni ja rikkus sellega meie võimaluse võita. Pühapäeva hommikul ei tundnud ma end kuumuse tõttu hästi, kuid sõidus tegime õige taktikalise otsuse ning lõpetasime teisena. See oli nädalavahetusele hea punkt," ütles Jeets.

Pärast kolme etappi ja kuut võistlussõitu on Jeets ja Ianniello McLaren Trophy Europe'i üldarvestuses kolmandal kohal. Liidritest lahutab neid vaid neli punkti.

Sarja järgmine etapp peetakse 2.–4. oktoobrini Hispaanias Barcelona ringrajal.