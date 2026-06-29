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Jeets näitas Spa ringrajal tehniliste probleemide kiuste head kiirust

Autosport
Gregor Jeets
Gregor Jeets Autor/allikas: Target Racing
Autosport

Belgias Spa-Francorchamps ringrajal peeti McLaren Trophy Europe sarja teine etapp ning Gregor Jeets teenis koos Target Racing meeskonnaga 12. koha ning jätkab üldarvestuses viiendal kohal.

Jeets ja itaallasest paarimees Riccardo Ianniello läksid Belgiasse üldarvestuses teiselt kohalt, kuid tehnilised probleemid ei lubanud neil vabatreeningutest ja kvalifikatsioonidest maksimumi võtta. Esimeses kvalifikatsioons oli Jeets üheksas ja 50-minutilises sõidus, kus on sees ka kohustuslik boksipeatus ja sõitja vahetus, saadi tulemuseks neljas koht.

Teise sõidu kvalifikatsioon Iannellol ebaõnnestus ja ta sai 17. koha. Võistlussõitu alustati hästi, kuid paraku oli vaja teha üks lisaboksipeatus, kui meeste auto uks lahti läks. Tulemuseks oli 12. koht ja peale kahte nädalavahetust on Jeetsi ja Iannello koht üldarvestuses viies.

"Neljas koht oli tegelikult hea tulemus ja suhteliselt maksimum, mida selles olukorras teha sai," rääkis Jeets nädalavahetusest. "Riccardo alustas teist võidusõitu ja tegi väga hea alguse ja tõusis kuus kohta. Kahjuks ühe õrna kokkupuute tõttu teise autoga läks meie masina uks lahti ja kohtunikud käskisid meil tulla boksi, et see korralikult kinni panna."

"Ei olnud nädalavahetus, mida ootasime, aga läheme siit edasi juba järgmisele etapile Misanos, kus tahame teha parema tulemuse," lisas eestlane.

McLaren Trophy Europe sarja järgmine etapp sõidetakse 17.-19. juulini Itaalias Misano ringrajal.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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