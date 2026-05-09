Murdmaajooksu Eesti meistriteks tulid Šalkauskas ja Maasik

Kergejõustik
Foto: Tõnis Tõnström/EKJL
Pärnumaal Jõulumäe Tervisespordikeskuses toimunud murdmaajooksu Eesti meistrivõistlustel võidutsesid Deniss Šalkauskas ning Laura Maasik.

Meeste neljakilomeetrisele distantsile startis 19 meest ja teist aastat järjest väljus võitjana Deniss Šalkauskas, kes ületas lõpujoone ajaga 11 minutit ja 46 sekundit. Teise koha saanud Morten Sihti edestas Šalkauskas 14 sekundiga, kolmandaks tulnud Kalev Hõlpust juba 54 sekundiga.

"Olen väga rahul," ütles Šalkauskas pärast võistlust. "Rääkisin treeneriga enne starti, et mis taktika valime. Plaan oli kohe stardis hea kiirusega alustada ja teisel ringil, kui Morten läks natuke ette, tundsin mingil hetkel, et kiirust on vaja veel tõsta. See oli see hetk, kui tegin vahe sisse ja jooksin lõpuni üksinda."

Naiste seas teenis esikoha Laura Maasik, kelle hooaja põhieesmärk on jõuda 3000 m takistusjooksus augustis toimuvatele kergejõustiku Euroopa meistrivõistlustele. Maasiku võiduajaks oli 14 minutit ja 5 sekundit, talle järgnesid Kaisa-Maria Oll (+0.10) ja Hanne-Lore Tuubel (+0.16).

"Jõulumäe krossiradadel ei ole kunagi väga kerge joosta. Loodan, et saan varsti naelikud jalga panna ja staadionile minna. Siis on juba kergem minek," ütles Maasik. "Pole see aasta palju võistlusi teinud, selles mõttes oli ikka hea pingutamine."

U-20 vanuseklassis võitsid kolme kilomeetri pikkusel distantsil Eesti meistritiitli Hendrik Hang (9.24) ja Hanka Mühlberg (11.10). U-18 vanuseklassi noormeeste seas võidutses kolmel kilomeetril Kalmer Kiiver (9.29). Sama vanuseklassi neiud võistlesid kahe kilomeetri distantsil, meistritiitli teenis Erika Udras (7.05).

Toimetaja: Kristjan Kallaste

