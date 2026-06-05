Maasik jooksis Narvas rekordilise maanteemiili, Šalkauskas meeste kiireim

Esimese Eesti meistritiitli võitnud Maasik lõpetas 1609 meetri pikkuse distantsi ajaga 4.47,1, mis tähistab uut Eesti rekordit.

Helen Belli mullu püstitatud tippmargi (5.05,44) alistas reedel veel kolm naist, Maasiku järel sai teise koha Kelly Nevolihhin (4.51,4), pjedestaalile pääses veel Hanne-Lore Tuubel (4.59,6) ning neljanda koha sai Külli Sizask (5.03,0).

Meeste arvestuses oli kiireim Deniss Šalkauskas ajaga 4.20,78, kes jäi endale kuuluvast Eesti rekordist (4.09,10) veidi enam kui kümne sekundi kaugusele. Hõbemedali sai kaela Kalev Hõlpus (4.22,07) ja pronksile tuli Sten Ütsmüts (4.24,67).

Laupäeval selgitatakse Narvas välja veel Eesti meistrid poolmaratonis, nii absoluutarvestuses kui ka veteranide vanuseklassides. Toimub ka viie kilomeetri jooks ning Limpa lastejooks.