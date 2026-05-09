X!

Maratonijooksu ja emadust tasakaalustav Bell: kõik on minuti pealt paigas

Kergejõustik
{{1778346660000 | amCalendar}}
Foto: Priit Mürk/ERR
Kergejõustik

Kahe lapse kõrvalt jooksmisega tegelev Helen Bell on viimastel hooaegadel võitnud Eesti meistrivõistluste medaleid nii kesk- kui pikamaa distantsidel. Nüüd on sihikul areng maratonis.

Eesti meistrivõistlustel ja rahvajooksudel auhindu noppiv Helen Bell kogub treeningkilomeetreid täiskohaga töö ja kahe tütre kasvatamise kõrvalt. "Ikka on raske ja öötunde on vähe. Ega ma üle kuue tunni öösel ei magagi. Teha trenni, lastega toimetada - mõlemad on algklassi lapsed ja nendega on väga palju õppimist, huviharidusi ja käimisi," ütles Bell ERR-ile.

"See logistika on ikka keeruline ja on ka hetki, kus ma mõtlen, et milleks?"

Bell pingutab nagu orav rattas, sest järjepidevus on toonud tulemusi ja vanus pressib ka peale. "Praegu on viimane võimalus proovida. Ma ärkan hommikul peale viit. Mul on õnneks väga hea ettevõte, kelle jaoks ma töötan, saan hommikul teha paar tundi ette juba. Teen palju kodukontorit, siis käin trennis ära, tulen tagasi ja töötan uuesti kuni kella kolme-neljani, seejärel viin lapsed trenni ja teen siis ise teise trenni. Õhtul on mul kuueks kõik tehtud, siis hakkab kodutööde aeg, laste õpingutega tegelemine ja järgmiseks päevaks ettevalmistamine. Mul on kõik suhteliselt minuti pealt paigas," sõnas ta.

37-aastane jooksja kasvas ülesse Haanja metsade vahel ja tegeles koolipõlves Laur Lukini käe all murdmaasuusatamisega. Õpingute järel läks ta aga 12 aastaks laia ilma tegutsema ja unustas spordi. Jooksu juurde jõudis ta tagasi, kui naasis kahe lapse emana tagasi Eestisse. "Ma alustasin jooksuga täpselt kuus aastat tagasi, kui ma esimest korda üle pikkade aastates otsustasin, et pean hakkama ennast liigutama. Esimesed poolteist aasta ma lihtsalt ise sörkisin. Alustasin kolme kilomeetri kaupa ja nii hakkasin tegema," sõnas Bell.

Seejuures on tütred emast eeskuju võtnud ja tublideks sportlasteks saanud, Claudia Bell saavutas aprillis toimunud TV 10 Olümpiastarti vabariiklikul etapil teivashüppes viienda koha.

Kergejõustiku talvised Eesti meistrivõistlused Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Teadlikum tegutsemine ja areng tulid nobedalt, kui Bell hakkas harjutama treener Ahto Tatteri nõuannete järgi. Neli aastat järjest on ta tulnud sees 1500 meetris Eesti meistriks. "Ma kohe alguses arvasin, et 1500 meetrit on minu ala ja ma olin väga õnnelik, kui ma jooksin selle 4.23,08 (2024 mais Pärnus, Eesti kõigi aegade kümnes tulemus - toim). Samal hooajal jooksin 2000 meetris läbi aegade teise aja (6.04,10 - toim), peaaegu 3.00 tempos. See tuli kuidagi kergelt, aga peale seda kahjuks tuli kohe vigastus. Ma tunnen, et seal jäi ruumi," rääkis ta.

Bell on teinud häid jookse nii 800, 1500, 3000, 5000 meetris, poolmaratonis kui ka maratonis. Just viimasel distantsil tunneb ta end kõige kodusemalt. "Nüüd kui ma proovisin oma esimesed kaks maratoni, siis ma arvan, et maratonis on kõige rohkem seda äratundmisrõõmu," rääkis ta. "See on selline pikk ja üksik teekond. Ma olengi algusest peale üksinda treeninud, üksinda teen."

"See on distants, kus saad iseennast proovile panna ja sõltub vaid iseendast. Staadion on natuke keeruline, kuna ma sellega ei kasvanud ja olin 33-aastane, kui hakkasin esimest korda korralikult staadionitrenne tegema. Ma ei oska seda joosta ja Eestis on konkurents nii väike, lõppkokkuvõttes viimased paar aastat olengi ise vedanud ja see ei motiveeri nii väga," lisas Bell.

Aprillis jooksis ta Milanos toimunud maratonil Eesti naiste kõigi aegade 11. tulemuse 2:40.32-ga ja hoidis end pigem tagasi. "Minu eesmärk oli lõpuni jõuda, et siin ei ole varianti, et mul on aega järjest juurde panna iga järgmise korraga. Et see hea emotsioon jääks ja see on jäänud, et kindlasti on seal arenemisruumi," ütles Bell.

Belli järgmiseks sihiks on uuendada oma marki septembris Tallinna maratonil.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

Kergejõustiku uudised

22:06

Maratonijooksu ja emadust tasakaalustav Bell: kõik on minuti pealt paigas Uuendatud

18:26

Kuressaare linnajooksul võidutsesid Nurme ja Kula

15:08

44. Tartu maastikumaratoni võitsid Liis-Grete ja Karel Hussar

08.05

Jõulumäel selguvad murdmaajooksu Eesti meistrid

08.05

Hussarid lähevad laupäeval Tartu maastikumaratonil tiitlit kaitsma

04.05

Botswanas kruviti korduvalt teatejooksu maailmarekordit

30.04

Belgias joosti 114 tunniga ligi 800 kilomeetrit

28.04

40-aastane Allyson Felix naaseb jooksurajale ja sihib olümpiakohta

26.04

Šalkauskas nihutas Portugalis miilijooksu rahvusrekordit

26.04

Kaks jooksjat alistas ajaloolisel Londoni maratonil kahe tunni piiri

25.04

Šalkauskas jooksis uue Eesti rekordi

24.04

Poola võõrustab 2028. aastal kergejõustiku EM-i

21.04

Bolt Austraalia sprinditalendi kohta: ta näeb välja nagu noor mina

21.04

Laidy Proosväli võitis Hispaanias ultrajooksu

20.04

Korir võitis Bostoni maratoni vägeva ajaga, Nurme 57.

20.04

Galerii: Gerli Nikolajev oli Läti ultrajooksul naistest parim

17.04

Tilga: ma ei saanud oma hetkeseisu kohta väga palju targemaks

16.04

Kergejõustikuliit jättis rahapatakaid lehvitanud Türgi pika ninaga

16.04

Maratonitipu tütar TV 10 etapil: ema jookseb tundide kaupa, see on julm!

16.04

Võistlustulle naasnud Tilga katkestas pärast kolme ala

sport.err.ee uudised

22:06

Maratonijooksu ja emadust tasakaalustav Bell: kõik on minuti pealt paigas Uuendatud

21:39

Ogier saavutas otsustavaks võistluspäevaks enam kui 20-sekundilise edu Uuendatud

21:07

Poolfinaalseeria pingelises otsustavas mängus jäi peale Tartu Ülikool

20:36

Rooba koduklubi jõudis Soome meistritiitlist võidu kaugusele

19:38

Esireket Sabalenka pidi Roomas rumeenlanna paremust tunnistama

19:04

Täismängu teinud Shein ja Fredrikstad jäid napilt viigipunktist ilma

18:51

Esinumber Levadia jätkas võidukalt, Vaprus alistas Transi Uuendatud

18:26

Kuressaare linnajooksul võidutsesid Nurme ja Kula

17:59

Uruguaylane teenis pingelisel Giro etapil ajaloolise võidu, Mihkels 98.

17:12

Blasi sai Vueltal karjääri suurima võidu, Ebras katkestas tiimi soovil

16:17

Alex Reimann saavutas Spa ringrajal esikoha

15:44

Jalgpalliajakirjanike valik langes Bruno Fernandese kasuks

15:08

44. Tartu maastikumaratoni võitsid Liis-Grete ja Karel Hussar

13:59

Suur tüli läks Reali mängijatele maksma kokku miljon eurot

13:25

Ford kinnitas läbirääkimisi Verstappeniga

12:40

Lajalil ei õnnestunud Hiinas finaali pääseda

12:24

Lisell Jäätma võitis MK-etapil kulla ja tuli koos vennaga pronksile Uuendatud

12:19

Marneri kübaratrikk oli Ducksile liiast

11:41

Ebras katkestas Vuelta

11:08

Ukraina hokimeestele ulatasid ootamatult abikäe leedukad

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo